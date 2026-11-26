Không để lợi dụng các hoạt động tôn giáo trên không gian mạng gây tổn hại tới lợi ích cộng đồng

"Đi chùa online", "niệm Phật online"... là những ứng dụng 3D trên nền tảng mạng xã hội và các trình duyệt web cho phép người dùng tạo nhân vật, vãn cảnh chùa Việt và thực hiện các hoạt động mô phỏng như lạy Phật, lần tràng hạt, tụng kinh, thiền định hay thỉnh chuông. Người dùng có thể truy cập trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính mà không cần cài đặt.

Theo khuyến cáo từ các bậc tôn đức giáo phẩm, tu tập cần có pháp môn, sự học hỏi và thực hành để chuyển hóa thân tâm. Nếu quá mải mê với hình ảnh trên màn hình, người chơi dễ bị cuốn vào thế giới ảo mà quên việc tu tập thực tế. Thay vì ngồi thiền trong không gian ảo, mỗi người có thể dành thời gian ngồi thiền thực tế để trực tiếp cảm nhận và rèn luyện tâm mình, không nên quá phụ thuộc vào màn hình, nhất là trước giờ ngủ.

Trước thực trạng này, Giáo hội Phật giáo một số địa phương đã có thông báo khuyến cáo phật tử, người dân cần cảnh giác. Ngày 25/11/2026, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế ký thông báo cảnh báo phật tử cảnh giác với "trào lưu đi chùa online"; đồng thời kêu gọi không tham gia vào các hoạt động liên quan đến các ứng dụng có tính chất "câu view", "câu like" bán hàng và trục lợi. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khẳng định, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế không có ứng dụng nào liên quan đến các ứng dụng "đi chùa online", do đó đề nghị tăng ni, phật tử lưu tâm cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động liên quan đến các ứng dụng có tính chất kêu gọi trục lợi…

Việt Nam là quốc gia có sự đa dạng trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Theo thống kê của cơ quan chức năng, Việt Nam có khoảng 95% dân số có tín ngưỡng, tôn giáo (tín ngưỡng phổ biến là thờ cúng ông bà tổ tiên và tín ngưỡng thờ Mẫu (hay thường gọi là Đạo Mẫu, thờ Thánh Mẫu, thờ Mẫu Tam phủ, tứ phủ) xuất hiện khá phổ biến và có nguồn gốc lịch sử và xã hội sâu xa. Thời gian qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng đang được sự quan tâm của tổ chức tôn giáo, cá nhân người tham gia và dư luận xã hội quan tâm. Nhìn nhận vấn đề này có thể thấy rằng:

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng là xu hướng nổi bật trong thời gian qua, xuất phát từ quá trình phát triển rộng rãi của các ứng dụng công nghệ, mạng xã hội. Sự chuyển đổi từ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở không gian thực, tại các cơ sở tự viện, cơ sở tôn giáo được mở rộng trên không gian mạng là điều phù hợp với xu hướng tiếp cận hiện đại, nhất là đối với những thành phần là giới trẻ, nhân viên văn phòng hoặc người già, khó có khả năng để trực tiếp đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo để thực hành tâm linh.

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng của các tổ chức tôn giáo nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của tín đồ, chức sắc tôn giáo. Tuy nhiên, hoạt động trực tuyến, online không thể thay thế hoàn toàn việc thực hành tín ngưỡng, sinh hoạt tâm linh tại cơ sở tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động tôn giáo cần phù hợp với thời đại số, nhưng cũng cần bảo đảm gìn giữ những giá trị truyền thống trong đời sống tâm linh tại các cơ sở tự viện, cơ sở tôn giáo.

Dưới góc độ pháp lý, quy định pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng đã có nhưng chưa chặt chẽ dẫn đến nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng kẽ hở trong quy định pháp luật để thực hiện các hoạt động nhằm mục đích cá nhân, gây tổn hại đến lợi ích của cộng đồng, thậm chí tác động đến tính mạng, tài sản của cá nhân, tổ chức, gây dư luận tiêu cực, phản ứng bất bình trong bộ phận tín đồ, chức sắc tôn giáo.

Điển hình nổi lên nhiều hoạt động lợi dụng yếu tố tâm linh của tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. Một số đối tượng đã lợi dụng các nền tảng ứng dụng mạng xã hội như tiktok, telegram, facebook để livestream thu hút sự chú ý của người xem tăng thêm tính tương tác, câu like, câu view. Một số thành phần xấu đã lợi dụng tâm lý dễ tin, “thành tâm” của một số người nhẹ dạ để lôi kéo họ tham gia vào các ứng dụng, hội, nhóm kín “tâm linh”, thông qua đó yêu cầu người tham gia phải đóng các “khoản phí” để đặt chỗ “đi chùa” hoặc thực hiện các hoạt động tâm linh phải có “phí” mới được thực hiện lễ “online” thay cho việc đi đến cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở ngoài đời thực.

Hậu quả đã có nhiều người đã bị dính “bẫy” tâm linh của những kẻ xấu, dẫn đến tiền mất tật mang, không dám đứng ra tố cáo với cơ quan chức năng do tâm lý lo ngại bị công khai với xã hội hoặc bỏ qua bởi chi phí bị mất không quá lớn. Chính vì hiểu rõ tâm lý trên nhiều người đã vô tình, gián tiếp tiếp tay cho những thành phần xấu tiếp tục lôi kéo mở rộng thêm các ứng dụng để dụ dỗ những người dễ tin theo sập bẫy online. Một số trang web hải ngoại còn lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền mê tín dị đoan, vu cáo chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền, kích động chống đối Đảng, Nhà nước.

Người dân cần tỉnh táo trước các ứng dụng có tính tâm linh trên không gian mạng.

Những quy định mới về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16. Đạo luật này đã được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 07/2026/L-CTN ngày 26/4/2026 và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027. Luật mới tiếp tục khẳng định và tạo điều kiện để mọi người thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, nổi bật là những quy định điều chỉnh liên quan trực tiếp đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng nhằm bảo đảm sự đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026 đã yêu cầu bắt buộc khi tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng phải có định danh pháp lý và bảo đảm quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Luật đã quy định cơ sở pháp lý để thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức, cơ quan quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Đây là bước tiến lớn so với quy định trước đây của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Lần đầu tiên, hoạt động trên môi trường số được đưa vào phạm vi điều chỉnh trực tiếp của văn bản Luật. Luật đã bổ sung khái niệm tại khoản 17 Điều 2: “Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng là việc tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026 sử dụng không gian mạng để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo”.

Từ xu hướng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng và quy định mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, thời gian tới hoạt động này cần được chấn chỉnh, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, hướng dẫn và xây dựng môi trường hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng an toàn, lành mạnh. Để làm điều này, cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng một môi trường không gian mạng an toàn cho tín đồ, người dân khi tham gia đảm bảo sự yên tâm khi kết nối, tham gia tại các nền tảng mạng xã hội, hội, nhóm đã được đăng ký hoạt động “tích xanh”. Mặt khác, Ban Tôn giáo Chính phủ sớm phối hợp với Bộ Công an (Cục An ninh mạng) để rà soát, thông báo những hội, nhóm, ứng dụng mang tính lừa đảo tâm linh, không lành mạnh, chưa đúng quy định về đăng ký hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng để người dân, tín đồ có sự phân biệt, cảnh giác khi tiếp cận tham gia.

Hai là, phát huy vai trò, tiếng nói của chức sắc, chức việc tôn giáo trong vận động tín đồ tuân thủ nghiêm quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Chức sắc, chức việc tôn giáo có uy tín ảnh hưởng sâu rộng trong tổ chức tôn giáo nói chung và cộng đồng tín đồ của tổ chức đó. Khi tổ chức các sự kiện tín ngưỡng, tôn giáo với vai trò, uy tín của chức sắc, chức việc cần răn dạy, phổ biến cho tín đồ hiểu rõ cách thức, quy định của tổ chức tôn giáo đối với hoạt động lễ hội, sự kiện tôn giáo trên không gian mạng. Từ tiếng nói của mỗi chức sắc, chức việc tôn giáo sẽ là “chìa khóa” để cảnh tỉnh cho người dân, tín đồ không sập bẫy online, hướng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đi vào khuôn khổ, thực chất.

Ba là, xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo với tổ chức tôn giáo để chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đi vào thực chất, có sự định danh rõ chủ thể quản lý, trách nhiệm của người tham gia. Để đi sâu, tạo sự chuyển biến hiệu quả, các cơ quan quản lý như Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cần xây dựng cơ chế rõ ràng, cụ thể để phòng ngừa những hoạt động lợi dụng không gian mạng để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lén lút, vi phạm pháp luật. Trong đó, gắn trách nhiệm của mỗi tổ chức tôn giáo, người đứng đầu tổ chức trên phạm vi địa bàn phải nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm duyệt nội dung hoạt động khi đưa lên không gian mạng; chấn chỉnh nội bộ hoạt động của các ban, tổ truyền thông tôn giáo trong việc tuyên truyền, không để các đối tượng xấu lợi dụng, chia sẻ các thông tin thiếu kiểm chứng, gây tác động tiêu cực tới cộng đồng xã hội.

Bốn là, phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp có hành vi lợi dụng không gian mạng để móc nối, lôi kéo người tham gia vào các hội, nhóm kín để thực hiện hoạt động trục lợi, vi phạm pháp luật, hội nhóm lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống Đảng, Nhà nước. Trong thời gian qua, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã phát hiện, bóc gỡ, xử lý nhiều cá nhân ngoài tổ chức tôn giáo lợi dụng các sự kiện tín ngưỡng, tôn giáo để livestream, chia sẻ hoặc đăng tải các thông tin thiếu căn cứ, thiếu tính chính danh dẫn đến phản ứng tiêu cực của quần chúng nhân dân. Mặt khác, lực lượng An ninh mạng đã rà soát, phát hiện hàng trăm hội, nhóm lợi dụng yếu tố tôn giáo để lôi kéo người tham gia, trục lợi dưới nhiều hình thức bất hợp pháp. Vì vậy, với sự đồng bộ của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 và Luật An ninh mạng, thời gian tới việc phát hiện và xử lý những đối tượng lợi dụng không gian mạng để trục lợi, vi phạm pháp luật sẽ được cơ quan chức năng đẩy mạnh để tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho người dân khi tham gia.

Năm là, định hướng hoạt động của truyền thông tôn giáo gắn với sự kiện tín ngưỡng, tôn giáo thực kết hợp với không gian mạng để lan tỏa vai trò, ảnh hưởng của tổ chức tôn giáo, với phương châm “lấy hoa thơm lấn át cỏ dại”. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng về mặt bản chất vẫn do các tổ chức tôn giáo chính thống thực hiện, sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tăng thêm tính tương tác, lan tỏa sự kiện đến người dân. Do đó, các tổ chức tôn giáo lớn (Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, các Ban trị sự của tổ chức Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo) cần phát huy vai trò định hướng thông tin, đưa tin truyền thông tôn giáo đảm bảo yêu cầu về quy định pháp luật, đúng với tinh thần của tổ chức tôn giáo, qua đó lấy cái tốt để dẹp những vấn nạn tiêu cực, phát huy giá trị tốt đẹp của đạo đức tôn giáo để xây dựng môi trường không gian mạng an toàn.