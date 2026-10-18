CẢNH GIÁC! Bí mật phía sau những đầu số 022, 024, 028: Đừng gọi lại!

Xây dựng thành phố thông minh không chỉ là đầu tư thêm nền tảng công nghệ hay số hóa hoạt động quản lý. Với Hà Nội, quá trình này đang được đặt trong yêu cầu cao hơn: Hình thành phương thức quản trị đô thị dựa trên dữ liệu, công nghệ và khả năng kết nối, qua đó giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân.