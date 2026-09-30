Cảnh giác 'bẫy' xuyên tạc sách giáo khoa

Từ chuyện góp ý chân thành đến chiêu trò “đục nước béo cò”

Những ngày qua, trên mạng xã hội có nhiều tranh cãi xung quanh bài thơ “Bắt nạt” của Nguyễn Thế Hoàng Linh, trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6. Không ít ý kiến nhận xét câu từ trong bài thơ khá ngô nghê, vần điệu gượng ép, logic ngữ nghĩa chưa chuẩn xác và cho rằng tác phẩm chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn để đưa vào sách giáo khoa.

Khách quan nhìn nhận, đa số phụ huynh nêu ý kiến đều trên tinh thần xây dựng, mong muốn con em mình có những trang sách hay và chuẩn mực nhất. Thực tế, Ðảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Ðào tạo cũng đang lắng nghe, tiếp thu và có hướng rà soát để điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Thế nhưng, không dừng lại ở đó, từ bài thơ “Bắt nạt”, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội “chế biến” ra một số bài thơ tương tự như: “Thịt chó”, “Bắt cọp”, với nội dung nhảm nhí, dung tục, dùng AI cắt ghép giao diện giống hệt trang sách giáo khoa, rồi tung lên mạng kèm theo dòng chú thích “sách giáo khoa dạy học sinh thế này đây”, khiến câu chuyện bị đẩy đi quá xa khỏi tinh thần đóng góp ban đầu.

Cách đây vài năm, các đối tượng xấu cũng lan truyền một số bài thơ, đoạn văn như: “Giã gạo thổi cơm”, “Bắn tung toé”, “Bạn An dũng cảm”, “Bé xách đỡ mẹ”, “Vẽ gì khó”... được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa hiện hành, nhưng thực chất là bịa đặt. Thủ đoạn tinh vi này đã đánh lừa nhiều người ít có thời gian kiểm chứng. Không ít người vội vã chia sẻ, lan truyền và bày tỏ sự bức xúc về những nội dung vốn không có thật ấy.

Những nội dung bổ ích trong sách giáo khoa là kiến thức nền tảng cho học sinh. Ảnh: KIỀU LOAN

Hãy giữ sự tỉnh táo

Ðảng và Nhà nước ta xác định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn những giá trị truyền thống, là động lực thúc đẩy phát triển đất nước và là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Với vai trò và vị trí to lớn ấy, việc đấu tranh, phản bác những thông tin xuyên tạc, sai trái về giáo dục, bảo vệ chủ trương, đường lối đúng đắn của Ðảng về giáo dục - đào tạo đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Ðối với người dùng mạng xã hội, việc đăng tải những góp ý cho nền giáo dục nước nhà là điều cần thiết, tuy nhiên, động cơ, mục đích góp ý cần trong sáng. Ðặc biệt, cần nêu thông tin đúng và trung thực, khách quan, có căn cứ, bằng chứng cụ thể, rõ ràng. Hãy nhìn nhận “hạt sạn” đúng với mức độ của nó, đừng để suy nghĩ tiêu cực bao trùm toàn bộ vấn đề, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch thừa cơ phóng đại, bôi đen thêm.

Ðể không vô tình bị kéo vào những “chiếc bẫy” mà các thế lực xấu giăng sẵn, mỗi người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo, không bình luận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Giữ sự bình tĩnh sẽ giúp mỗi người không vô tình trở thành công cụ phát tán thông tin xấu, độc. Khi thấy đoạn văn, bài thơ “lạ”, phản cảm được cho là nằm trong sách giáo khoa, hãy dành vài phút tìm hiểu xem bài đó nằm ở sách nào, lớp mấy, hay thực chất chỉ là sản phẩm cắt ghép, chế bản trên mạng.

Về phía ngành giáo dục, những việc làm tốt, kết quả tích cực cần được ghi nhận, nhưng những bất cập nếu có cần được nhìn nhận và khắc phục. Không né tránh sai sót cũng là cách củng cố niềm tin của Nhân dân một cách bền vững.

Nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, góp ý với tinh thần xây dựng và không để kẻ xấu lợi dụng chính là cách gần gũi, thực tế nhất để chúng ta bảo vệ chủ trương, đường lối đúng đắn của Ðảng về giáo dục - đào tạo trong tình hình mới cũng như chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà.