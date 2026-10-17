Cảnh giác bẫy 'việc nhẹ, lương cao' dụ học sinh vào làm việc tại quán bar, karaoke

Những lời mời việc nhẹ có thể che giấu bẫy nguy hiểm

“Việc nhẹ, lương cao”, “không cần kinh nghiệm”, “bao ăn ở, có người đón” là những lời quảng cáo thường được các đối tượng sử dụng để dụ dỗ trẻ em, học sinh và người chưa thành niên tìm việc. Chúng lợi dụng mạng xã hội, hội nhóm tuyển dụng và ứng dụng nhắn tin để tiếp cận nạn nhân, thậm chí chủ động làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm hoặc hứa hẹn hỗ trợ kinh tế.

Sau đó, nạn nhân bị rủ rê đến địa phương khác làm việc mà không được cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, tính chất công việc và thông tin người sử dụng lao động. Các đối tượng có thể tổ chức đưa đón, bố trí chỗ ở, ứng tiền hoặc tạo khoản nợ để khống chế, khiến nạn nhân lệ thuộc. Khi đến nơi, nạn nhân có nguy cơ bị giữ giấy tờ tùy thân, hạn chế liên lạc với gia đình, ép buộc lao động, cưỡng ép mại dâm hoặc chuyển giao cho người khác để trục lợi.

Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo trẻ em, học sinh và người chưa thành niên không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng (Ảnh minh họa tạo bằng AI).

Không phải mọi trường hợp dụ dỗ người lao động đi làm tại quán karaoke đều cấu thành tội mua bán người. Tuy nhiên, nếu có hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp hoặc chuyển giao người nhằm bóc lột, vụ lợi hay thực hiện các mục đích trái pháp luật khác thuộc trường hợp luật định, vụ việc có thể có dấu hiệu của tội mua bán người.

Nhận diện nguy cơ, ngăn chặn từ sớm

Ngày 30/9/2026, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke, hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai và một số địa phương khác.

Theo thông tin điều tra ban đầu, các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, móc nối với nhiều người tại các địa bàn khác nhau và lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, lôi kéo nạn nhân.

Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng giải cứu 46 nữ tiếp viên, trong đó có 12 trường hợp dưới 16 tuổi tại các điểm kiểm tra ở Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Vụ án cho thấy, nguy cơ trẻ em bị dụ dỗ thông qua các lời mời tuyển dụng trên mạng xã hội, sau đó bị mua bán, bóc lột. Việc trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và phát hiện dấu hiệu bất thường từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ trẻ em.

Tại Quảng Ninh, tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và đánh bạc. Cơ quan chức năng làm rõ thủ đoạn mua bán người trong nội địa dưới hình thức nhận nợ trá hình đối với phụ nữ trẻ người dân tộc thiểu số; đến nay đã đề nghị truy tố 14 bị can.

Người dân cần thận trọng với lời mời làm việc thiếu minh bạch, nhất là khi bị yêu cầu đi xa ngay, giấu gia đình, giao giấy tờ tùy thân hoặc chấp nhận điều kiện lao động không rõ ràng.

Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo trẻ em, học sinh và người chưa thành niên không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng, tự ý đi làm xa, giao giấy tờ, vay nợ hoặc nhận ứng tiền khi chưa được gia đình xác minh. Trước lời mời làm việc hoặc rủ rê gặp mặt từ người quen qua mạng, các em cần trao đổi với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy.

Phụ huynh và nhà trường cần hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện thủ đoạn dụ dỗ; kiểm tra kỹ thông tin tuyển dụng và chú ý những biểu hiện bất thường như trẻ liên lạc bí mật với người lạ, nhận tiền hoặc quà không rõ nguồn gốc, đột ngột xin nghỉ học hay có ý định đi làm xa.

Người dân không chia sẻ tin tuyển dụng chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu dụ dỗ trẻ em đi làm xa hoặc mua bán người, cần lưu giữ hình ảnh, đường link và thông tin liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an. Các cơ sở kinh doanh karaoke, dịch vụ giải trí phải tuân thủ quy định về độ tuổi và sử dụng lao động, không tiếp tay cho hành vi bóc lột, cưỡng ép hoặc xâm hại người lao động.

Khi phát hiện trẻ có nguy cơ bị dụ dỗ, đưa khỏi nơi cư trú hoặc có dấu hiệu bị bóc lột, mua bán, người dân cần thông báo kịp thời cho cơ quan Công an gần nhất. Trường hợp trẻ em cần được hỗ trợ, bảo vệ khẩn cấp, có thể gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (miễn phí, hoạt động 24/7); trường hợp khẩn cấp về an ninh, trật tự, gọi số 113.