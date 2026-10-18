Cảnh giác bẫy "việc nhẹ, lương cao”

Nhiều hệ lụy

Gần 2 năm lưu lạc ở Campuchia, cuối năm 2025, anh T.B.S trú tại tổ dân phố Tân Sơn, phường Tân An mới tìm được đường về Việt Nam nhưng không thể làm thủ tục xuất, nhập cảnh vì không có giấy tờ tùy thân. Ngày 15/12/2025, Công an phường Tân An làm việc với anh S về hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ Công an phường Tân An làm việc với công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo lời kể, tháng 8/2023, anh T.B.S tìm việc làm qua mạng xã hội. Những lời quảng cáo thu nhập cao, không cần trình độ, được bao ăn, ở tại Campuchia khiến anh tin rằng mình đã tìm được cơ hội cải thiện cuộc sống. Nhưng khi vừa sang đến nơi, giấy tờ tùy thân bị thu giữ, anh bị ép làm việc kéo dài, đe dọa, hành hung, nếu muốn trở về, anh phải nộp một khoản tiền lớn. Từ mong muốn kiếm tiền, anh S rơi vào cảnh bị bóc lột sức lao động, tổn hại tinh thần. Khi nhận ra mình bị lừa, việc thoát khỏi nơi làm việc cũng không dễ dàng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (Công an thành phố) phối hợp rà soát, xác minh, tiếp nhận, phân loại hơn 180 trường hợp công dân bị Campuchia trục xuất, trao trả. Lực lượng chức năng xử phạt hành chính 47 trường hợp xuất cảnh trái phép, bắt giữ 2 đối tượng truy nã; khởi tố 30 bị can, gồm 24 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh và 3 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cũng cuối năm 2025, bà T trú tại xã Đồng Kỳ trình báo Công an về việc con gái là H, sinh năm 2007 bị một người bạn dụ dỗ sang Campuchia làm việc từ ngày 6/12. Đến nơi, H bị ép làm việc trong cơ sở lừa đảo qua mạng, khống chế tinh thần, đe dọa và hạn chế liên lạc với gia đình. Các đối tượng yêu cầu gia đình nộp hơn 180 triệu đồng để chuộc người, nếu không, H có thể bị bán sang nơi khác. Giữa nỗi lo con gái gặp nguy hiểm và sự bất lực khi không thể trực tiếp tìm con, người mẹ chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Sau quá trình xác minh, Công an xã Đồng Kỳ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng đưa H trở về an toàn vào đầu năm 2026.

Bên cạnh những lời mời chào về công việc, mức lương hấp dẫn để “giăng bẫy” thì nhiều đối tượng còn lợi dụng quan hệ bạn bè, người quen hoặc ứng dụng hẹn hò để tạo lòng tin, lôi kéo nạn nhân. Thậm chí, có người sau khi bị lừa sang Campuchia lại tiếp tay cho các đường dây mua, bán người. Trần Xuân Trường, sinh năm 2004 ở phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, từng bị lừa sang Campuchia. Sau đó, đối tượng dụ dỗ hai thanh niên ở phường Hiệp Hòa, thành phố Bắc Ninh và xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn sang làm việc. Mỗi người được đưa sang thành công, Trường được hưởng hoa hồng từ 3-5 triệu đồng. Đối tượng bị Công an phường Hiệp Hòa phát hiện, bắt giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh khi đang đưa hai người sang Campuchia.

Trong quá trình ngăn chặn, giải cứu những người bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia lao động bất hợp pháp, công an các địa phương đã xác minh nhanh, phối hợp chặt chẽ, kịp thời. Tại phường Tiền Phong, anh Nguyễn Văn B, trú tại tổ dân phố An Thịnh trình báo việc con trai là T, sinh năm 2009, nghe lời người lạ, lên xe khách từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để sang Campuchia làm việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường khẩn trương xác minh hành trình, xác định T đi xe từ bến xe Nước Ngầm đến bến xe Miền Đông.

Đơn vị liên hệ với lái xe để nắm lịch trình, đồng thời phối hợp với Công an xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi kiểm soát phương tiện khi xe đi qua địa bàn vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/9. T được đưa về trụ sở cơ quan công an làm việc, sau đó gia đình đón em trở về an toàn. Trong tình huống này, Công an phường không chỉ xác minh thông tin nhanh mà còn linh hoạt xử lý theo diễn biến thực tế, lần theo hành trình di chuyển và phối hợp chặt chẽ với các địa phương. Các khâu được triển khai khẩn trương, chính xác, không bỏ lỡ thời điểm trước khi nạn nhân bị đưa ra nước ngoài.

Tại phường Bố Hạ, Công an phường cũng chủ động tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn một nhóm thanh niên sinh năm 2009 rủ nhau sang Campuchia làm việc. Một số trường hợp từng xuất cảnh trái phép, trở về địa phương sau thời gian làm việc tại Campuchia được gọi hỏi, giáo dục và yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Ương, Phó Trưởng Công an phường Bố Hạ, đối tượng của các ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia là thanh, thiếu niên vì các em còn thiếu kiến thức, kỹ năng nhận diện những thủ đoạn lôi kéo ra nước ngoài tìm việc. Để phòng tránh, mỗi thanh, thiếu niên cần nêu cao cảnh giác trước những lời mời gọi bất thường, chia sẻ với gia đình khi có người rủ rê đi làm xa và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi nhận thấy nguy cơ.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ cơ sở

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (Công an thành phố) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và công an các địa phương rà soát, xác minh, tiếp nhận, phân loại hơn 180 trường hợp công dân địa phương bị Campuchia trục xuất, trao trả. Trong đó có người bị lừa tuyển dụng, có người bị cưỡng bức lao động, cũng có trường hợp liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc vi phạm quy định xuất nhập cảnh... Vì vậy, việc xác minh từng trường hợp có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ người bị hại, đồng thời làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Cán bộ Công an phường Bố Hạ tuyên truyền tới người dân về thủ đoạn mời gọi "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia qua mạng xã hội.

Đầu năm 2026, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an thành phố phối hợp với Cục Quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) xác minh, làm rõ Đặng Quốc Phong, sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố Núi, phường Tân An có hành vi tổ chức, môi giới cho 5 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Phong sử dụng Facebook, TikTok đăng video tuyển dụng, lôi kéo người Việt Nam sang làm việc tại công ty có hoạt động lừa đảo qua mạng, sau đó tổ chức đưa người qua khu vực biên giới gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, các lực lượng chức năng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả quản lý và chủ động ngăn chặn nguy cơ ngay từ cơ sở. Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh tăng cường nắm tình hình, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an cấp xã và các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi dụ dỗ, môi giới, đưa người ra nước ngoài trái phép. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng xấu; phối hợp tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ công dân trở về. Khuyến cáo người dân chủ động kiểm chứng thông tin tuyển dụng, cảnh giác với lời mời làm việc không rõ ràng và kịp thời trình báo công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh khuyến cáo: Người dân cần đặc biệt cảnh giác trước lời mời làm việc ở nước ngoài có mức lương cao bất thường nhưng không rõ doanh nghiệp, địa chỉ làm việc hoặc hợp đồng lao động. Những yêu cầu giao giấy tờ tùy thân, hạn chế liên lạc với gia đình hay hướng dẫn xuất cảnh không đúng quy định đều là dấu hiệu đáng ngờ. Khi đó, người dân cần lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản, số điện thoại và tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan công an, tránh mất tiền, thiệt thân.