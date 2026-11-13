Cảnh giác bẫy tài liệu học tập miễn phí nhằm chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội

Mới đây, phòng An ninh mạng (PA05), Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông qua các đường link giả mạo tài liệu học tập miễn phí trên mạng xã hội. Đáng chú ý, các đối tượng không chỉ tìm cách chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo mà còn thu thập thông tin, hình ảnh cá nhân nhằm đe dọa nạn nhân.

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, một trường hợp điển hình là em A.T., bị chiếm quyền tài khoản Facebook sau khi truy cập đường link được giới thiệu cung cấp tài liệu ôn tập miễn phí. Cụ thể, ngày 20/5/2026, trong quá trình tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập, A.T. đã nhấn vào đường link được chia sẻ trên Facebook với nội dung “Tổng ôn kiến thức môn Địa lý lớp 12”.

Cảnh giác các đường link tài liệu học tập miễn phí giả mạo nhằm đánh cắp thông tin và chiếm quyền tài khoản mạng xã hội

Sau khi truy cập, trang web yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản Facebook để xem tài liệu. Tuy nhiên, dù đã thực hiện theo hướng dẫn, A.T. vẫn không thể tiếp cận nội dung học tập như giới thiệu. Đến tối 21/5, tài khoản Facebook của em xuất hiện dấu hiệu bị người khác đăng nhập trái phép. Các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa của A.T. để nhắn tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền từ những người có trong danh sách bạn bè. Rất may, chưa có trường hợp nào bị chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện sự việc, A.T. đã chủ động đăng xuất tài khoản khỏi các thiết bị và thay đổi mật khẩu, cho rằng nguy cơ đã được xử lý. Tuy nhiên, đến ngày 8/11/2026, em tiếp tục nhận được những tin nhắn đe dọa từ các đối tượng. Đáng lo ngại, những người này còn sử dụng hình ảnh cá nhân của em để chỉnh sửa, gây sức ép, ảnh hưởng đến tâm lý và danh dự của nạn nhân.

Diễn biến vụ việc cho thấy nguy cơ từ hành vi đánh cắp tài khoản mạng xã hội không chỉ dừng lại ở thời điểm người dùng bị mất quyền kiểm soát. Những thông tin, hình ảnh và dữ liệu cá nhân bị thu thập có thể tiếp tục bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đe dọa hoặc cưỡng đoạt tài sản ngay cả khi chủ tài khoản đã thay đổi mật khẩu.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh phương thức hoạt động của các trang web giả mạo, hỗ trợ nạn nhân tăng cường bảo mật tài khoản, ổn định tâm lý, đồng thời cảnh báo đến các trường học, học sinh và sinh viên nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ mất an toàn thông tin trên không gian mạng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, không tùy tiện truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, kể cả khi được giới thiệu là tài liệu học tập, đề thi hoặc đề cương ôn tập miễn phí. Người dùng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu Facebook, mã OTP hay thông tin cá nhân trên các website trung gian không đáng tin cậy; chỉ thực hiện đăng nhập thông qua ứng dụng hoặc địa chỉ chính thức của nền tảng.

Bên cạnh đó, cần chủ động kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố, thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi những thiết bị không nhận diện được. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập, người dùng cần nhanh chóng thực hiện các bước khôi phục thông qua kênh chính thức, thay đổi mật khẩu tài khoản và email liên kết, đồng thời kiểm tra những thiết bị đang đăng nhập để hạn chế nguy cơ tiếp tục bị truy cập trái phép.

Đối với trường hợp bị đe dọa bằng hình ảnh cá nhân hoặc yêu cầu chuyển tiền để không bị phát tán thông tin, cơ quan Công an khuyến cáo nạn nhân không làm theo yêu cầu của đối tượng. Thay vào đó, cần lưu giữ đầy đủ tin nhắn, hình ảnh, đường link và thông tin tài khoản liên quan làm bằng chứng; đồng thời thông báo cho gia đình, thầy cô và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Vụ việc trên cũng đặt ra yêu cầu nâng cao kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến trong môi trường học đường. Khi tài khoản mạng xã hội ngày càng gắn với nhiều thông tin và mối quan hệ cá nhân, việc cảnh giác trước những đường link không rõ nguồn gốc, bảo mật thông tin đăng nhập và chủ động kiểm tra các dấu hiệu bất thường là những biện pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.