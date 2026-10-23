Cảnh giác bẫy lừa đảo từ ứng dụng xem phim ngắn bằng AI

Công an TP Hà Nội cảnh báo, thời gian gần đây, các bộ phim ngắn được sáng tạo bằng AI với kịch bản giật gân, nhiều tình tiết cao trào đang thu hút lượng lớn người xem trên các nền tảng số. Lợi dụng xu hướng này, các đối tượng xấu đã xây dựng nhiều chiêu thức lừa đảo thông qua các ứng dụng xem phim.

Dẫn dụ bằng lời quảng cáo “vừa xem phim vừa kiếm tiền”

Theo Công an TP Hà Nội, một trong những thủ đoạn phổ biến là quảng cáo ứng dụng theo hình thức “vừa xem phim AI vừa kiếm tiền”. Thời gian đầu, hệ thống liên tục hiển thị khoản thưởng được cộng vào tài khoản ảo nhằm tạo niềm tin cho người sử dụng.

Khi muốn tăng số dư hoặc mở khóa những tập phim đang ở đoạn gay cấn, người dùng được yêu cầu xem quảng cáo liên tục, tải thêm các ứng dụng của bên thứ ba hoặc thực hiện những “nhiệm vụ” trực tuyến.

Đến khi người dùng đề nghị rút tiền thưởng, các đối tượng liên tục đưa ra lý do như chưa đạt ngưỡng rút tiền, phải nâng cấp tài khoản, đóng phí giao dịch hoặc nạp tiền thật để “xác minh”. Sau khi chuyển tiền, nạn nhân không những không rút được khoản thưởng mà còn có thể tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc bị chặn liên lạc.

Ngoài thủ đoạn trên, việc chia một bộ phim thành hàng chục tập ngắn, mỗi tập kết thúc ở tình tiết lấp lửng cũng có thể khiến người xem phát sinh nhiều khoản thanh toán nhỏ để mua điểm hoặc mở khóa nội dung. Khi cộng dồn, số tiền phải chi có thể lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng.

Đáng lo ngại hơn, theo cảnh báo của cơ quan Công an, việc cài đặt các ứng dụng xem phim không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn nguy cơ thiết bị bị nhiễm mã độc, người dùng mất quyền kiểm soát điện thoại, lộ thông tin thẻ ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân.

Không cài ứng dụng từ đường link lạ, không cung cấp mã OTP

Để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân trên môi trường số, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ trước khi tải và cài đặt ứng dụng; tuyệt đối không cài ứng dụng thông qua các đường link lạ hoặc file APK không rõ nguồn gốc.

Người dùng cũng không nên cấp những quyền truy cập bất thường như danh bạ, tin nhắn, bộ nhớ cho các ứng dụng xem phim; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP và các thông tin bảo mật cho người khác.

Khi phát hiện đã cài đặt ứng dụng lạ, người dân cần gỡ bỏ ngay, đồng thời rà soát lại toàn bộ quyền truy cập và kiểm tra mức độ an toàn của thiết bị.

Trường hợp đã nhập thông tin tài khoản ngân hàng hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.