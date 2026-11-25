Bảo vệ du khách cũng chính là bảo vệ uy tín doanh nghiệp lữ hành chân chính và thương hiệu du lịch. Ảnh: S.X

Cẩn trọng với những lời mời chào hấp dẫn

Bà Lê Mỹ Ngọc (phường An Phú) cho biết, thời gian gần đây, bà liên tục nhận được các cuộc gọi mời chào tham gia tour du lịch 0 đồng. Nhận thấy những lời quảng cáo này thiếu thực tế, bà Ngọc chủ động từ chối với lý do không có nhu cầu đi du lịch để khỏi bị làm phiền.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Mạnh (phường Thạnh Mỹ Tây) suýt trở thành nạn nhân của một fanpage giả mạo. Khi tìm kiếm địa điểm nghỉ dưỡng, ông Mạnh tình cờ thấy một trang mạng xã hội quảng cáo khu nghỉ dưỡng 5 sao với nhiều gói trải nghiệm hấp dẫn, kèm hình ảnh được đầu tư bắt mắt. Đáng chú ý, fanpage này có hơn 56.000 lượt theo dõi, trong khi trang chính thức của khu nghỉ dưỡng chỉ có khoảng 10.000 lượt theo dõi. Những yếu tố đó khiến ông phần nào tin tưởng.

Tuy nhiên, khi trao đổi về việc đặt dịch vụ, phía fanpage thúc giục ông Nguyễn Văn Mạnh chuyển tiền sớm để giữ chỗ. Bên cạnh đó, hóa đơn nhận đặt phòng không hề có thông tin của đơn vị lưu trú. Cảm thấy có dấu hiệu bất thường, ông Mạnh chủ động tìm số điện thoại chính thức của khu nghỉ dưỡng để xác minh. Qua liên hệ, ông được biết đơn vị không có chính sách yêu cầu khách hàng thanh toán gấp như cách tư vấn trên fanpage nói trên.

Trường hợp trên cho thấy, lượng người theo dõi lớn, hình ảnh quảng cáo chuyên nghiệp hay những lời giới thiệu hấp dẫn chưa đủ để bảo đảm một fanpage là kênh bán hàng chính thức. Chỉ một bước liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ đã giúp khách hàng phát hiện dấu hiệu bất thường trước khi chuyển tiền.

Nhận diện dấu hiệu, kiểm chứng trước khi đặt tour

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn - Phó Tổng giám đốc Vinagroup Travel, thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực du lịch hiện nay ngày càng tinh vi, đặc biệt là hành vi giả mạo thương hiệu doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và khu nghỉ dưỡng có uy tín.

Các đối tượng có thể mua dịch vụ tích xanh hoặc mua lại fanpage đã có tích xanh, sau đó đổi tên trang, sao chép logo, hình ảnh, video và nội dung quảng cáo của doanh nghiệp thật. Thậm chí, chúng còn chạy quảng cáo, tạo tương tác và bình luận tích cực để khiến khách hàng tin đây là trang chính thức.

Ông Mẫn chia sẻ thêm, bên cạnh đó là những chiêu trò chào bán tour, vé máy bay, combo nghỉ dưỡng với giá thấp bất thường; đưa ra ưu đãi có thời hạn, số lượng có hạn để thúc ép khách chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, các đối tượng có thể gửi xác nhận đặt dịch vụ giả, tiếp tục yêu cầu khách chuyển thêm phí phát sinh rồi cắt đứt liên lạc.

“Người tiêu dùng không nên xem tích xanh hay lượng người theo dõi là căn cứ duy nhất để xác định tính chính chủ của một đơn vị kinh doanh. Điều cần nhất là kiểm tra tên pháp nhân, địa chỉ văn phòng, mã số thuế, giấy phép kinh doanh lữ hành và các kênh liên hệ chính thức. Với những lần đầu giao dịch, nếu có điều kiện nên đến trực tiếp văn phòng doanh nghiệp để xác minh trước khi thanh toán”, ông Mẫn khuyến cáo.

Lý giải nguyên nhân khiến người tiêu dùng dễ mắc bẫy, TS. Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TPHCM cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề trong mối quan hệ cung - cầu của thị trường du lịch.

Vào dịp cuối năm, Tết và các kỳ nghỉ lễ, nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng tăng cao, trong khi năng lực cung ứng phòng lưu trú, vé vận chuyển và một số dịch vụ tại điểm đến được ưa chuộng có giới hạn nhất định. Sự chênh lệch này khiến giá dịch vụ biến động và người tiêu dùng dành nhiều thời gian tìm kiếm những lựa chọn phù hợp với ngân sách.

Theo TS. Dương Đức Minh, cần phân biệt rõ tour giá rẻ với tour lừa đảo. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể giảm giá nhờ chính sách kích cầu, thỏa thuận với nhà cung ứng hoặc tổ chức kinh doanh hiệu quả. Điều đáng quan tâm không phải mức giá thấp đến đâu, mà là ai đang thực sự bán dịch vụ, họ có khả năng cung ứng hay không và những cam kết có được bảo đảm bằng thông tin giao dịch minh bạch hay không.

Phối hợp bảo vệ du khách

TS. Dương Đức Minh khuyến nghị, người tiêu dùng hình thành thói quen kiểm tra ba vấn đề: người bán có thật hay không, dịch vụ có thật hay không và khoản thanh toán có đúng địa chỉ hay không. Người tiêu dùng cần đối chiếu thông tin pháp lý, số điện thoại, địa chỉ doanh nghiệp qua các nguồn độc lập; yêu cầu cung cấp lịch trình, thời gian khởi hành, nơi lưu trú, phương tiện, các khoản chi phí và điều kiện hoàn, hủy. Đặc biệt, cần kiểm tra tên chủ tài khoản nhận tiền với thông tin bên giao kết hợp đồng hoặc bên được ủy quyền thu tiền.

Hiện TPHCM có 4.796 cơ sở lưu trú với 107.066 phòng, trong đó có 166 cơ sở lưu trú từ 1 đến 5 sao với 22.153 phòng. Quy mô hệ thống lưu trú lớn đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn cho du khách. Mỗi cơ sở lưu trú an toàn, mỗi doanh nghiệp chủ động thực hiện trách nhiệm kinh doanh cũng góp phần bảo vệ hình ảnh chung của điểm đến.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, các chuyên gia cũng lưu ý, đặt cọc trước là hoạt động bình thường trong kinh doanh du lịch. Doanh nghiệp lữ hành phải thanh toán trước cho hãng hàng không, khách sạn và các nhà cung cấp để bảo đảm dịch vụ cho khách. Vì vậy, không thể đánh đồng yêu cầu đặt cọc với hành vi lừa đảo. Vấn đề cốt lõi là người mua phải xác định được chủ thể giao dịch, tính hợp pháp của đơn vị cung cấp và sự tồn tại thực tế của dịch vụ được cam kết.

Ông Mẫn nêu quan điểm, cần thiết xây dựng, công khai cơ sở dữ liệu doanh nghiệp du lịch để người dân dễ dàng tra cứu tên pháp nhân, giấy phép, địa chỉ và thông tin liên hệ chính thức. Đồng thời, có cơ chế xác thực website, fanpage và tài khoản bán hàng chính thức để khách hàng phân biệt kênh thật, kênh giả.

Đại diện doanh nghiệp cũng kiến nghị, cần có cơ chế phối hợp nhanh giữa ngân hàng, cơ quan công an và các nền tảng số trong xác minh tài khoản nhận tiền, truy vết dòng tiền và hỗ trợ ngăn chặn giao dịch khi đủ điều kiện pháp lý.

Hàng năm, TPHCM đón lượng lớn khách du lịch. Ảnh: S.X

Từ góc độ quản lý, theo Sở Du lịch TPHCM, trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa năm 2026, một trong những thách thức là tình trạng kinh doanh lữ hành trái phép trên không gian mạng, bán tour dưới giá thành rồi ép khách mua sắm và người nước ngoài hoạt động hướng dẫn viên trái phép.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh, một điểm đến muốn phát triển bền vững cần sản phẩm hấp dẫn và duy trì môi trường an ninh, an toàn. Mọi hành vi chèo kéo, gian lận, lừa đảo, cạnh tranh không lành mạnh hoặc vi phạm pháp luật đều có thể tác động trực tiếp đến hình ảnh điểm đến và niềm tin của du khách.

Trong bối cảnh du lịch trực tuyến ngày càng phát triển, ngăn chặn lừa đảo không đồng nghĩa với hạn chế giao dịch trên môi trường số. Điều quan trọng là xây dựng cơ chế xác thực minh bạch, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, nền tảng và cơ quan quản lý. Bởi bảo vệ du khách cũng chính là bảo vệ uy tín doanh nghiệp lữ hành chân chính và thương hiệu du lịch TPHCM.