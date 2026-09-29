Cảnh Giác Bẫy Lừa 'App Chứng Khoán VIP': Nộp Tiền Dễ, Rút Tiền Không Xong

Theo thông tin cảnh báo từ Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hà Nội, các thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tài chính trực tuyến ngày càng trở nên tinh vi và có tính tổ chức cao. Các đối tượng thu thập thông tin công khai như tên, logo, địa chỉ trụ sở, con dấu, hình ảnh lãnh đạo cùng danh mục sản phẩm của các doanh nghiệp tài chính hợp pháp để thiết kế website và ứng dụng có giao diện gần như giống hệt trang chính thức. Đường dẫn giả mạo thường chỉ khác biệt một vài ký tự nhỏ hoặc sử dụng tên miền dễ gây nhầm lẫn, sau đó được phát tán qua các quảng cáo mạng xã hội, tin nhắn rác và nhóm chat đầu tư kín.

Để dẫn dụ nạn nhân, các đối tượng xây dựng "vỏ bọc" vô cùng chuyên nghiệp. Chúng tự xưng là "chuyên gia phân tích", "nhân viên tư vấn" hay "chuyên viên chăm sóc khách hàng", liên tục mời nhà đầu tư tham gia các "phòng VIP", "nhóm chuyên gia" hoặc quảng cáo cơ hội mua cổ phiếu ưu đãi với lợi nhuận cao chắc chắn. Việc sử dụng thông tin và hình ảnh doanh nghiệp thật khiến nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường, rất khó phát hiện ra điểm bất thường.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng sẽ hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản trên nền tảng giả mạo và yêu cầu nộp tiền với các lý do như "kích hoạt tài khoản", "xác minh danh tính" hoặc "nâng hạn mức giao dịch". Để củng cố niềm tin, thời gian đầu hệ thống giả mạo sẽ hiển thị số dư và lợi nhuận tăng trưởng nhanh chóng, tạo cảm giác đầu tư vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, kịch bản lừa đảo chỉ thực sự lộ diện khi nhà đầu tư thực hiện lệnh rút tiền. Lúc này, các đối tượng sẽ viện đủ lý do như phải đóng thuế thu nhập, phí giao dịch, phí xác thực hay phí giải ngân, đồng thời liên tục hối thúc nạn nhân nộp thêm tiền mới cho rút vốn. Đến khi nạn nhân kiệt quệ tài chính hoặc phát hiện bị lừa, chúng sẽ lập tức chặn liên lạc và xóa toàn bộ hệ thống.

Hãy luôn cảnh giác với những đường link lạ. Ảnh minh họa

Thực tế thời gian qua, nhiều công ty chứng khoán và quản lý quỹ lớn đã liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng bị giả mạo tên tuổi, logo để chèo kéo khách hàng nộp tiền. Lực lượng chức năng khuyến cáo nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác với các website có tên miền lạ, các đường link gửi từ tài khoản cá nhân hoặc nhóm chat không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào vào tài khoản cá nhân (không đứng tên đúng pháp nhân công ty), việc bắt tải ứng dụng qua link APK lạ, hay yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP và bắt nộp thêm tiền mới được rút vốn đều là những dấu hiệu lừa đảo rõ ràng.

Để tự bảo vệ tài sản, người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link đầu tư được gửi từ nguồn không xác định. Khi có nhu cầu mở tài khoản hay giao dịch, nhà đầu tư phải chủ động truy cập đúng website chính thức của doanh nghiệp, đối chiếu thông tin pháp nhân trên các kênh công bố chính thống. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay giấy tờ tùy thân cho bất kỳ ai chưa qua xác thực, không chuyển tiền chỉ vì những lời hứa hẹn lợi nhuận cao trên mạng.

Khi vô tình phát hiện các website, ứng dụng hoặc tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu mạo danh lừa đảo, người dân cần nhanh chóng chụp ảnh màn hình, lưu lại đường link, nội dung tin nhắn cùng thông tin tài khoản nhận tiền để kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bị mạo danh và cơ quan công an nơi gần nhất. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thói quen "kiểm tra trước - giao dịch sau" cùng sự cảnh giác trước tâm lý hám lợi hay sợ bỏ lỡ cơ hội chính là lá chắn hữu hiệu nhất giúp nhà đầu tư tránh rơi vào bẫy của tội phạm mạng.