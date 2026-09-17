Cảnh giác bẫy đầu tư tiền mã hóa 'bao lãi' trên không gian mạng

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Cần Thơ ghi nhận tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kêu gọi đầu tư tiền mã hóa (Cryptocurrency) có chiều hướng diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào mong muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh của người dân để đưa ra những lời chào mời hấp dẫn, từ đó tạo niềm tin và từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Giao diện website đầu tư tiền ảo giả mạo do các đối tượng tạo lập (Nguồn: Công an TP. Cần Thơ)

Một trong những cách tiếp cận phổ biến là đăng tải trên mạng xã hội các nội dung quảng bá cơ hội đầu tư với những lời mời như “dễ kiếm lợi nhuận”, “không tốn nhiều công sức”, có đội ngũ “call kèo”, “call lệnh”, cam kết sinh lời cao hoặc “bao lỗ”. Khi phát hiện người dùng quan tâm, các đối tượng nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào những hội, nhóm kín và hướng dẫn truy cập nền tảng đầu tư trực tuyến do chúng tạo lập.

Đáng chú ý, thay vì yêu cầu nạn nhân chuyển ngay một khoản tiền lớn, các đối tượng thường xây dựng cả một quy trình nhằm tạo cảm giác đây là hoạt động đầu tư chuyên nghiệp. Người tham gia được hướng dẫn mở tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh và theo dõi kết quả giao dịch. Các tài khoản tự xưng là chuyên gia, nhân viên kỹ thuật hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỗ trợ để củng cố lòng tin.

Một trường hợp được ghi nhận tại phường Cái Khế (TP. Cần Thơ) cho thấy rõ thủ đoạn này. Anh N.T.N., 42 tuổi, đã bị một nhóm đối tượng lạ mặt dẫn dụ tham gia đầu tư tiền mã hóa. Nhóm này gửi đường dẫn tới một website để nạn nhân đăng ký tài khoản, đồng thời bố trí những người đóng vai “đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng 24/7”, liên tục hướng dẫn từ khâu tạo tài khoản, nạp tiền đến đặt lệnh giao dịch thử nghiệm.

Bằng chứng anh N cung cấp bị các đối tượng dẫn dụ đầu tư (Nguồn: Công an TP. Cần Thơ)

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Cần Thơ phát hiện website trên có nhiều dấu hiệu bất thường và tiềm ẩn nguy cơ đối với người truy cập.

Trước hết, website sử dụng giao thức HTTP thay vì HTTPS và không có chứng chỉ bảo mật SSL (Secure Sockets Layer). Điều này làm gia tăng nguy cơ dữ liệu được truyền trên website không được bảo vệ an toàn. Nếu người dùng nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu trên những trang web không bảo đảm an toàn, dữ liệu có thể bị thu thập và tiếp tục bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Kết quả kiểm tra xác minh tên miền của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Cần Thơ (Nguồn: Công an TP. Cần Thơ)

Một dấu hiệu đáng chú ý khác là tên miền được đăng ký thông qua một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Trung Quốc và mới được khởi tạo ngày 2/6/2026. Theo cơ quan Công an, đây là đặc điểm thường xuất hiện ở những website lừa đảo được lập trong thời gian ngắn nhằm thu hút tiền của nạn nhân, sau đó có thể nhanh chóng ngừng hoạt động để xóa dấu vết và gây khó khăn cho quá trình truy vết.

Kịch bản chiếm đoạt thường được đẩy lên cao khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn. Lúc này, hệ thống có thể bất ngờ thông báo lỗi kỹ thuật, phong tỏa tài khoản hoặc không cho rút tiền. Muốn lấy lại tiền, người tham gia tiếp tục được yêu cầu nộp thêm các khoản như “phí xác thực”, “thuế thu nhập” hoặc những khoản phí khác.

Việc tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu không giúp nạn nhân lấy lại khoản đầu tư mà có nguy cơ khiến thiệt hại ngày càng lớn. Khi nhận thấy nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền hoặc đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo, các đối tượng có thể khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc và biến mất.

Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác với những lời mời tham gia đầu tư tiền mã hóa, chứng khoán hoặc tài chính quốc tế có mức lợi nhuận bất thường, kèm các cam kết như “bao lỗ”, “dẫn lệnh”.

Người dân không nên bấm vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội; cần kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi truy cập, không đăng ký tài khoản hoặc nạp tiền vào những trang web sử dụng giao thức “http://” thay vì “https://”, không có biểu tượng ổ khóa an toàn trên thanh địa chỉ trình duyệt.

Bên cạnh đó, cần bảo mật thông tin cá nhân và tài chính, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu giao dịch, hình ảnh căn cước công dân cho người khác trên không gian mạng, đặc biệt là những người tự xưng “đội ngũ hỗ trợ”, “chăm sóc khách hàng”. Khi có nhu cầu đầu tư tài chính, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin qua các kênh chính thống, lựa chọn tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã chuyển tiền vào nền tảng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần dừng ngay việc chuyển thêm tiền, lưu giữ đường link, tài khoản liên hệ, nội dung tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, thông tin tài khoản nhận tiền và toàn bộ chứng từ giao dịch để cung cấp cho cơ quan chức năng. Đồng thời, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định.

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo đầu tư ngày càng được dựng lên tinh vi, một giao diện chuyên nghiệp, đội ngũ “chăm sóc khách hàng” nhiệt tình hay con số lợi nhuận liên tục tăng trên màn hình đều không phải là căn cứ bảo đảm cho sự an toàn của khoản đầu tư. Kiểm chứng nền tảng, tổ chức cung cấp dịch vụ và tính pháp lý trước khi chuyển tiền vẫn là lớp bảo vệ quan trọng để người dân tránh rơi vào những chiếc bẫy đầu tư được dựng lên trên không gian mạng.