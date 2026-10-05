Cảnh giác 7 bệnh nguy hiểm không có triệu chứng

Một số bệnh cực kỳ nguy hiểm thường diễn biến âm thầm trong giai đoạn đầu. (Ảnh: ITN).

Thế nhưng, một số bệnh cực kỳ nguy hiểm thường âm thầm trong giai đoạn đầu, đến khi các triệu chứng rõ ràng xuất hiện, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn nhiều.

Dưới đây là 7 bệnh thường gặp, dù không có triệu chứng, cũng nhất định phải cảnh giác.

Cao huyết áp

Tăng huyết áp được coi là “sát thủ thầm lặng”, đặc biệt là ở giai đoạn đầu, thường không có triệu chứng rõ ràng.

Nhiều người huyết áp cao trong thời gian dài nhưng không phát hiện ra, nên bỏ qua, cho đến một ngày đột ngột gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy thận và các hậu quả nghiêm trọng khác.

Trạng thái huyết áp cao kéo dài sẽ làm tổn hại nội mạc mạch máu, gây xơ cứng động mạch, phì đại tim, tổn thương thận, những tổn hại này không thể đảo ngược. Vì vậy, khi đã 30 tuổi, nên đo huyết áp ít nhất một lần mỗi năm.

Rung nhĩ

Thông thường, khi bị rung nhĩ, tim sẽ đập không đều, cung cấp máu cho cơ thể không đủ, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy hồi hộp, tức ngực, mệt mỏi, khó thở... Nhưng có những người triệu chứng nhẹ, thậm chí không có triệu chứng, rất dễ bị bỏ qua, dẫn đến suy tim, xuất hiện khó thở, không nằm thẳng được, chân sưng... thậm chí gây đột quỵ.

Rung nhĩ không có triệu chứng lâm sàng rõ rệt được gọi là rung nhĩ tiềm ẩn, nguy cơ đột quỵ hoặc suy tim cao hơn. Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện rung nhĩ sau khi bị đột quỵ, nhưng hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, có thể dẫn đến mất chức năng chi, không tự chăm sóc được cuộc sống, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bệnh tim

Bệnh tim là căn bệnh mãn tính phổ biến, thường phát triển âm thầm trong thời gian dài mà không có triệu chứng rõ ràng. Do thiếu các dấu hiệu rõ ràng, người bệnh thường không đi khám kịp thời, dẫn đến tình trạng bệnh bị chậm trễ, điều trị không kịp lúc. Cần nhấn mạnh rằng, bệnh tim không triệu chứng không có nghĩa là hoàn toàn không có biểu hiện, chỉ là triệu chứng không rõ ràng hoặc bị bỏ qua.

Triệu chứng thường gặp nhất là khó chịu vùng thượng vị (thậm chí biểu hiện như đau dạ dày), kèm theo buồn nôn, nôn, đầy bụng, cảm giác muốn đi tiêu; cũng có thể xuất hiện đau vùng cổ, vai, cánh tay, đau cằm, đau răng, đau họng, hoặc cảm giác vướng ở họng. Nếu trong sinh hoạt hàng ngày xuất hiện những dấu hiệu trên, nên đi khám ngay.

Rối loạn mỡ máu không triệu chứng

Rối loạn mỡ máu nếu không kiểm soát có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, bệnh tim, đột quỵ và các bệnh nghiêm trọng khác. Vì vậy, dù cảm thấy cơ thể bình thường, vẫn nên kiểm tra lipid máu định kỳ, đặc biệt là những người có tiền sử gia đình bị mỡ máu cao, béo phì, tiểu đường, cao huyết áp và các yếu tố nguy cơ khác.

Hạ đường huyết không có triệu chứng

Khi bị hạ đường huyết, thường sẽ xuất hiện các triệu chứng như hồi hộp, đổ mồ hôi, run tay, cảm giác đói, được gọi là “hạ đường huyết”. Nhưng một số bệnh nhân khi hạ đường huyết lại không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, gọi là “hạ đường huyết không triệu chứng”. Người bệnh thường rơi vào trạng thái hôn mê mà không hay biết, đặc biệt là người già, dễ bị người nhà nhầm tưởng là đang ngủ, từ đó làm chậm trễ việc cứu chữa.

Đột quỵ não

Nhắc đột quỵ não, mọi người thường nghĩ đến các triệu chứng như “méo miệng”, “liệt nửa người”. Thực ra còn có một loại đột quỵ đặc biệt, gọi là nhồi máu não ổ, loại nhồi máu này với phạm vi tắc mạch nhỏ, khi phát bệnh hầu hết không có triệu chứng, hoặc chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, dễ bị bỏ qua. Nếu không điều trị, nguy cơ xảy ra nhồi máu não nghiêm trọng hoặc giảm trí nhớ trong tương lai sẽ tăng đáng kể.

Sỏi mật

Khi triệu chứng sỏi túi mật bộc phát, bệnh nhân thường phải đi khám ngay vì cơn đau dữ dội. Tuy nhiên, những viên sỏi túi mật không có triệu chứng, tồn tại hòa bình với cơ thể bệnh nhân, dễ bị bỏ qua, nhưng mức độ nguy hiểm không hề nhỏ.

Trong túi mật có sỏi nhưng không có triệu chứng khó chịu như đau, buồn nôn hay nôn, trong y học gọi là "sỏi túi mật không triệu chứng" hoặc "sỏi túi mật tĩnh".

Sỏi túi mật không triệu chứng giống như một "quả bom hẹn giờ" tiềm ẩn trong cơ thể, nguy hại lớn nhất là có thể âm thầm phát triển thành ung thư túi mật, gây hậu quả không thể cứu chữa.

Theo toutiao.com