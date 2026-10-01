Cảnh gây sửng sốt ở 'điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á' của Việt Nam

Vườn hoa "trên mây"

Cuối tháng 9, đồi hoa sao nhái, còn gọi là hoa cánh bướm, tại bản Chống Tra, xã Tà Xùa nở rộ, phủ sắc hồng giữa những dãy núi. Khu vườn "trên mây" hướng tầm nhìn ra sống lưng khủng long vốn là biểu tượng của nơi đây nên thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Linh Xinh, người làm du lịch tại Tà Xùa, cho biết đồi hoa cách trung tâm xã khoảng 15 km, mất khoảng 40 phút di chuyển. Đoạn đường khoảng 50 m cuối dẫn xuống đồi hoa là đường đất nhỏ, trơn và khó đi. Du khách nên sử dụng xe ôm của người dân địa phương để di chuyển đoạn này. Chủ vườn Thào A Ký gieo hạt hoa cánh bướm trên khu đất rộng khoảng 1.000 m2 từ cuối tháng 7, đầu tháng 8 để phục vụ khách tham quan. Vé vào vườn hiện 30.000 đồng/người. Mùa hoa dự kiến kéo dài đến hết tháng 10, sau đó anh sẽ gieo hoa gối vụ để đón khách dịp Tết. Đây là năm đầu anh Ký trồng hoa, tạo điểm check-in mới cho du khách. Những năm trước, khu đất chủ yếu là nơi để du khách săn mây. "Những ngày này, khách từ nhiều địa phương tìm đến chụp ảnh với hoa cánh bướm, nhất là vào cuối tuần. Tôi dự kiến tìm thêm các giống hoa phù hợp với thổ nhưỡng để làm mới trải nghiệm", chủ vườn nói với Tri Thức - Znews.

Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương ở Maldives ngày 27/9, Tà Xùa được xướng tên ở hạng mục Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026 (Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026). Đây là lần đầu địa phương tham gia hạng mục này và cũng là lần đầu giành chiến thắng. Là người làm du lịch 4 năm ở Tà Xùa, Linh Xinh bày tỏ tự hào với danh hiệu mới và kỳ vọng giải thưởng sẽ giúp địa phương được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ với du khách trong nước mà cả khách quốc tế. "Sức hút của Tà Xùa đến từ cảnh quan còn giữ được nét bình dị, hoang sơ, cùng địa hình núi cao và những biển mây đặc trưng", cô nói với Tri Thức - Znews. Tháng 10-12 thường là cao điểm du lịch tại Tà Xùa, khi nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao, tạo điều kiện hình thành những biển mây. Đây cũng là thời gian du khách tìm đến địa phương để săn mây, góp phần tạo sức hút cho điểm đến.

Châu Sa