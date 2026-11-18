Để sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, các địa phương trên địa bàn thành phố đã và đang đẩy mạnh sản xuất xanh, tuần hoàn khép kín. Cách làm này giúp nông dân tăng thu nhập, giảm chi phí đầu vào, đồng thời giữ gìn môi trường sống trong lành cho khu vực đô thị, công nghiệp. Cùng đó, thành phố tận dụng nguồn lực tài chính từ công nghiệp, dịch vụ để hỗ trợ vật tư, kỹ thuật cho nông dân, từng bước biến phụ phẩm nông nghiệp vốn gây ô nhiễm thành nguồn tài nguyên hữu ích ngay tại đồng ruộng.

Điển hình là mô hình "Cánh đồng không đốt rơm rạ" tại thôn Trung Hòa, xã Hợp Thịnh. Trước đây, cứ sau mỗi vụ thu hoạch, người dân đốt rơm rạ, khói lại bao trùm xóm làng, gây ô nhiễm không khí. Chi hội Nông dân thôn Trung Hòa đã vận động hội viên phun chế phẩm vi sinh phân hủy rơm rạ thành phân hữu cơ ngay tại ruộng trước vụ đông. Đến nay, khoảng 30% trong tổng số 150 ha lúa của toàn thôn được xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học, chấm dứt khói bụi mỗi mùa gặt, giảm phân bón hóa học và làm đất tơi xốp hơn.

Tư duy sản xuất xanh lan tỏa ra toàn thành phố với hệ thống 122 hợp tác xã, 53 chuỗi liên kết và 369 mô hình công nghệ cao. Tính đến vụ mùa năm 2026, Bắc Ninh có 3.919 ha lúa bón phân hợp lý, 2.630 ha tưới ướt - khô xen kẽ cắt giảm khí mê-tan và 2.427 ha xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học. Ở lĩnh vực chăn nuôi, điển hình như Hợp tác xã Nuôi dê thôn Lan Giới (xã Quang Trung) tận dụng chất thải làm phân hữu cơ, thu 60 - 80 triệu đồng/năm; các hộ trồng ổi lê ở xã Phúc Hòa dùng phân vi sinh giúp tăng năng suất từ 500 - 600 kg lên 850 - 1.000 kg/sào. Thành phố hiện xây dựng được 56 sản phẩm chủ lực, 722 sản phẩm OCOP và 40 sản phẩm tiêu biểu gắn với quy trình sản xuất an toàn, thân thiện môi trường.

Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình này vẫn gặp không ít khó khăn từ hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ; thời gian chuyển tiếp giữa vụ mùa và vụ đông ngắn, nếu không đẩy nhanh tiến độ phun chế phẩm bằng cơ giới hóa, nông dân dễ quay lại thói quen đốt đồng cho kịp thời vụ. Ngoài ra, nông sản giảm phát thải vẫn bán chung kênh tiêu thụ với hàng hóa thông thường, chưa khuyến khích được người sản xuất gắn bó lâu dài.

Để nông nghiệp phát triển bền vững, Bắc Ninh cần chuyển từ hỗ trợ vật tư đơn lẻ sang hỗ trợ tổ chức sản xuất và đầu ra. Trước mắt, cần phát huy vai trò của hợp tác xã trong cung ứng dịch vụ phun chế phẩm sinh học đồng loạt bằng thiết bị bay không người lái ngay sau thu hoạch, giải quyết bài toán thiếu lao động và áp lực thời vụ. Gắn giảm phát thải vào bộ tiêu chí sản phẩm OCOP, kết nối nông sản sạch với hệ thống siêu thị và bếp ăn khu công nghiệp trên địa bàn.

Giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp bắt đầu từ chính sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người nông dân. Khi lợi ích kinh tế song hành cùng trách nhiệm bảo vệ môi trường, nền nông nghiệp xanh sẽ phát triển bền vững.