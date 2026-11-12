'Cánh đồng hoang' trở lại trong chương trình 'Hẹn với phim Việt'

Ra mắt năm 1979, phim “Cánh đồng hoang” do đạo diễn Hồng Sến thực hiện, nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết kịch bản và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đảm nhiệm phần âm nhạc.

Lấy bối cảnh vùng Đồng Tháp Mười trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bộ phim kể về gia đình Ba Đô (nghệ sĩ Lâm Tới) và Sáu Xoa (nghệ sĩ Thúy An) cùng đứa con nhỏ sống giữa vùng sông nước mênh mông.

Vợ chồng Ba Đô nhận nhiệm vụ giữ đường dây liên lạc cho bộ đội, che giấu cán bộ và theo dõi hoạt động của địch. Giữa những cuộc càn quét và sự truy lùng liên tục của máy bay Mỹ, họ phải vận dụng sự am hiểu địa hình, tận dụng sông nước, cây cỏ để bảo vệ lực lượng cách mạng, đồng thời duy trì cuộc sống gia đình.

Bộ phim khắc hoạ hình ảnh một gia đình nhỏ ở Nam Bộ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ lực lượng cách mạng. Ảnh: ĐPCC

Một trong những phân cảnh ám ảnh nhất của phim là khi hai vợ chồng phải đưa con nhỏ vào túi nylon, dìm xuống nước để tránh sự phát hiện của máy bay địch. Hình ảnh ấy khắc họa chân thực sự khốc liệt của chiến tranh, đồng thời cho thấy sự mưu trí, lòng dũng cảm và tình yêu thương con sâu sắc của những người dân nơi chiến trường.

Không chỉ tái hiện những cuộc chiến đấu căng thẳng, “Cánh đồng hoang” còn đan xen các khoảnh khắc đời thường như bắt cá, nấu cơm, chăm sóc con nhỏ. Sự tương phản giữa bom đạn và nhịp sống bình dị làm nổi bật khát vọng sống, tình cảm gia đình cùng ý chí bền bỉ của con người Nam Bộ trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Được quay trực tiếp tại Đồng Tháp Mười, bộ phim ghi lại chân thực cảnh sắc sông nước, rừng tràm và đầm lầy đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Với góc nhìn của đạo diễn Hồng Sến - người từng là phóng viên chiến trường, tác phẩm mang đậm chất hiện thực, tạo nên sức lay động từ cả hình ảnh lẫn câu chuyện.

Phim tập trung làm nổi bật phẩm chất kiên cường của người dân Nam Bộ. Ảnh: ĐPCC

“Cánh đồng hoang” từng giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1980 và Huy chương vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1981.

Năm 2025, phim tiếp tục được bình chọn là một trong 50 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau gần nửa thế kỷ, tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần lưu giữ ký ức về một thời chiến đấu gian khổ, đồng thời nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về tinh thần yêu nước và giá trị của hòa bình.