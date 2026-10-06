Cảnh đối lập trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 5

Xe container, xe tải nườm nượp ngày đêm trên quốc lộ 5 trong khi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không được vì giá vé cao.

UBND TP Hải Phòng vừa đề xuất Cục Đường bộ - Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Phát triển và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) nghiên cứu phương án khuyến khích xe tải nặng, sơ mi rơ - moóc sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 5 và trục quốc lộ 10.

Ghi nhận trên quốc lộ 5, đoạn qua địa phận xã Kim Thành, xã An Phong, lưu lượng xe tải nặng, container lưu thông rất lớn, cao điểm vào buổi sáng, chiều và tối.

Mỗi chiều đường trên quốc lộ 5 có 3 làn xe, trong đó 2 làn dành cho ô tô và 1 làn dành cho xe máy, phương tiện thô sơ. Theo thống kê của lực lượng chức năng Hải Phòng, mỗi ngày có khoảng 35.000 ô tô lưu thông trên quốc lộ 5, trong đó riêng xe tải nặng, sơ mi rơ - moóc có gần 14.500 xe, chiếm 41,4%, vượt quá lưu lượng thiết kế và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Dọc quốc lộ 5 qua địa phận Hải Phòng, có nhiều nút giao với đường dân sinh, đường ngang, lối mở. Lực lượng chức năng cắm biển giới hạn tốc độ, biển hướng dẫn giao thông dày đặc và khoảng cách gần nhau.

Nối tiếp quốc lộ 5, xe tải di chuyển theo trục đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, kết nối hệ thống cảng biển dọc sông Cấm. Ghi nhận thực tế, tuyến đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm buổi sáng, chiều tối và đêm. Mỗi khi trời mưa, tuyến đường này ùn tắc dài hàng km, giao thông tê liệt, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Trục đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm dài khoảng 10 km, xuyên tâm thành phố, nối nút giao quốc lộ 5 - Hồng Bàng với nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Thánh Tông - Cảng chùa Vẽ. Tuyến đường này nhiều năm nay là đường huyết mạch vận tải hàng hóa, container xuống hệ thống cảng Hải Phòng và thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn.

Trong khi đó, theo thống kê của lực lượng chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2026, phương tiện loại 4, loại 5 (xe tải nặng và container) qua trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Km94+189) chỉ chiếm 6% tổng lưu lượng ôtô qua trạm.

Trung bình từ thứ 2 đến thứ 7 có khoảng gần 1.000 xe tải loại 4, loại 5. Ngày Chủ nhật, chỉ có khoảng 550 xe tải loại 4, loại 5 lưu thông qua trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Điểm cuối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối trực tiếp với đường Lê Thánh Tông và đường Đình Vũ dọc sông Cấm. Khu vực này là trung tâm hệ thống cảng biển, logistics của Hải Phòng. Tuy nhiên, phần lớn xe tải, container không di chuyển qua cao tốc mà chủ yếu di chuyển qua quốc lộ 5 - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc quốc lộ 10 - Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện.

Vòng xuyến lối ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối xuống Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và hệ thống cảng biển Hải Phòng vắng xe tải, container.