Cảnh đẹp mùa Đông tại Trung Quốc

Đưa di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vào công nghiệp văn hóa đòi hỏi không chỉ nguồn lực bảo tồn mà còn cần cơ chế chính sách, nhân lực sáng tạo, năng lực thị trường và sự liên kết giữa các chủ thể. Từ những kết quả đã đạt được, yêu cầu đặt ra là xây dựng hệ sinh thái phát triển đồng bộ, trong đó cộng đồng giữ vai trò trung tâm, di sản trở thành chất liệu sáng tạo và giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sinh kế bền vững.