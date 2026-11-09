Cảnh đẹp mùa Đông tại Trung Quốc

Tuyết phủ trắng tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tuyết phủ trắng tại thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Đoạn Kim Sơn Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành tại thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Đoạn Bát Đạt Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tuyết phủ trắng xóa tại Vạn Lý Trường Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Toàn cảnh quần thể lăng mộ Đông Thanh sau trận tuyết rơi tại thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tuyết phủ trắng xóa tại Vạn Lý Trường Thành ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc