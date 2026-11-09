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Cảnh đẹp mùa Đông tại Trung Quốc

Những đợt tuyết rơi đầu mùa đã phủ trắng nhiều khu vực ở miền Bắc Trung Quốc, tạo nên khung cảnh mùa Đông thơ mộng. Tuyết đọng trên cành cây, mái nhà và các tuyến đường, tô điểm thêm vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên.

Báo Tin Tức TTXVN
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Tuyết phủ trắng tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuyết phủ trắng tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuyết phủ trắng tại thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuyết phủ trắng tại thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đoạn Kim Sơn Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành tại thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đoạn Kim Sơn Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành tại thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đoạn Bát Đạt Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đoạn Bát Đạt Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuyết phủ trắng xóa tại Vạn Lý Trường Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuyết phủ trắng xóa tại Vạn Lý Trường Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Toàn cảnh quần thể lăng mộ Đông Thanh sau trận tuyết rơi tại thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Toàn cảnh quần thể lăng mộ Đông Thanh sau trận tuyết rơi tại thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuyết phủ trắng xóa tại Vạn Lý Trường Thành ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuyết phủ trắng xóa tại Vạn Lý Trường Thành ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/canh-dep-mua-dong-tai-trung-quoc-post1401263.html