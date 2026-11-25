Trong bối cảnh hải quan tăng cường quản lý dựa trên dữ liệu, những sai lệch từ hồ sơ khai báo đến nguồn gốc nguyên liệu có thể khiến doanh nghiệp đối mặt với chi phí thuế phát sinh ngoài dự tính.

Với hơn 1.010 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD. Quy mô giao thương ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp trong việc kiểm soát nghĩa vụ thuế và chứng minh xuất xứ hàng hóa.

Đây là hai vấn đề đáng chú ý tại hội thảo chuyên đề “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”, do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức ngày 25/11 tại Hà Nội.

CHỦ ĐỘNG PHÁT HIỆN SAI SÓT ĐỂ GIẢM RỦI RO VỀ THUẾ

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc hoàn thành thủ tục thông quan chưa đồng nghĩa với việc mọi nghĩa vụ về thuế đã được xác định cuối cùng. Những sai sót liên quan đến mã số hàng hóa (mã HS), trị giá hải quan hay xuất xứ vẫn có thể được phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan, dẫn đến nguy cơ truy thu thuế, phát sinh tiền chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, hoạt động kiểm tra sau thông quan có thể được thực hiện trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai. Điều này đồng nghĩa với việc những giao dịch đã hoàn tất từ nhiều năm trước vẫn có thể phát sinh nghĩa vụ tài chính nếu doanh nghiệp không chứng minh được căn cứ khai báo.

Tại hội thảo, bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế, Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đã có những điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp tự nguyện khắc phục hậu quả.

Bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế, Cục Hải quan, Bộ Tài chính

Theo bà Khuyên, trong trường hợp đáp ứng điều kiện theo quy định, doanh nghiệp tự nguyện nộp đủ số tiền thuế thiếu trước khi ban hành quyết định xử phạt sẽ bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế, thay vì hành vi trốn thuế.

Điểm đáng quan tâm đối với doanh nghiệp là cùng một khoản thuế khai thiếu, việc chủ động phát hiện và khắc phục sai sót có thể tạo ra sự khác biệt về hậu quả pháp lý.

Cùng với đó, Luật Hải quan sửa đổi số 11/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, quy định thời hạn khai bổ sung sau thông quan là 60 ngày kể từ ngày thông quan và phải thực hiện trước khi cơ quan chức năng ban hành các quyết định kiểm tra, thanh tra hoặc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát theo quy định.

Với những doanh nghiệp thực hiện hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tờ khai mỗi năm, việc rà soát định kỳ có ý nghĩa thiết thực hơn nhiều so với chờ đến khi có quyết định kiểm tra mới tập hợp hồ sơ và tìm nguyên nhân sai lệch.

Từ thực tiễn tư vấn, ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam), lưu ý những rủi ro về thuế không chỉ phát sinh từ nội dung trên tờ khai hải quan mà còn đến từ sự thiếu nhất quán giữa dữ liệu kế toán, kho hàng và sản xuất.

Đơn cử, với doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, số liệu nhập, xuất, tồn kho không khớp với hồ sơ hải quan, chênh lệch định mức sử dụng nguyên liệu hoặc thiếu chứng từ theo dõi phế liệu, phế phẩm đều là những vấn đề cần được giải trình khi kiểm tra. Nếu doanh nghiệp không chứng minh được việc sử dụng nguyên liệu phù hợp với điều kiện áp dụng chính sách thuế, nguy cơ phát sinh nghĩa vụ thuế là điều cần tính đến.

Trong bối cảnh cơ quan hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để đánh giá rủi ro, việc kiểm soát những chênh lệch này càng trở nên quan trọng. Bộ phận xuất nhập khẩu khó có thể tự giải quyết vấn đề nếu thông tin từ kế toán, kho hàng và nhà máy không được kết nối ngay từ đầu.

CHỨNG MINH XUẤT XỨ ĐỂ BẢO VỆ LỢI THẾ THUẾ QUAN

Nếu khai sai mã HS hoặc trị giá hải quan có thể khiến doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế, thì sai sót trong xác định xuất xứ còn có thể khiến hàng hóa mất lợi thế thuế quan tại thị trường nhập khẩu.

Dẫn số liệu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch VACD cho biết, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu được cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) đạt khoảng 95 tỷ USD, trên tổng kim ngạch xuất khẩu 475 tỷ USD.

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam)

Như vậy, cứ 5 USD hàng xuất khẩu thì có khoảng 1 USD được cấp C/O ưu đãi. Mặc dù tỷ lệ này chưa phản ánh đầy đủ mức độ tận dụng FTA, việc đáp ứng và chứng minh xuất xứ vẫn là một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh về giá.

Về vấn đề này, theo ông Lê Khánh Hưng, doanh nghiệp cần phân biệt là hàng hóa được sản xuất ở đâu và hàng hóa có đủ điều kiện được công nhận xuất xứ tại quốc gia đó hay không. Hai khái niệm này không phải lúc nào cũng đồng nhất.

Theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm tự xác định, ghi xuất xứ hàng hóa một cách trung thực, chính xác và lưu giữ hồ sơ chứng minh.

Ông Hưng giải thích, doanh nghiệp có thể sử dụng các cụm từ như “sản xuất tại”, “chế tạo tại” hoặc “Made in” kèm tên quốc gia, vùng lãnh thổ để thể hiện xuất xứ. Tuy nhiên, nếu không xác định được xuất xứ, doanh nghiệp phải ghi rõ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng, chẳng hạn “lắp ráp tại” hoặc “đóng gói tại”. Nói cách khác, một sản phẩm được lắp ráp tại Việt Nam chưa chắc đã đủ điều kiện ghi xuất xứ Việt Nam.

Để doanh nghiệp dễ hình dung, ông Hưng dẫn trường hợp một số hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ được ghi nhãn “Made in Vietnam”, nhưng cơ quan chức năng Mỹ lại xác định xuất xứ Trung Quốc. Nguyên nhân là công đoạn sản xuất tại Việt Nam chưa làm thay đổi cơ bản bản chất của hàng hóa theo tiêu chí xác định xuất xứ của thị trường này.

Khi đó, mức thuế nhập khẩu áp dụng có thể khác với mức thuế mà đối tác đã dự tính khi đặt hàng. Khoản chênh lệch này có thể ảnh hưởng đến giá bán, lợi nhuận và khả năng duy trì đơn hàng của doanh nghiệp xuất khẩu.

Vấn đề càng đáng quan tâm khi từ ngày 1/1/2027, Nghị định số 384/2026/NĐ-CP về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước có hiệu lực.

Theo phân tích của chuyên gia EY, đối với sản phẩm sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam, doanh nghiệp cần đáp ứng một trong hai tiêu chí theo quy định. Thứ nhất, quá trình sản xuất tại Việt Nam làm thay đổi nhóm mã số hàng hóa (4 số đầu của mã HS) so với nguyên liệu không có xuất xứ. Thứ hai, sản phẩm đạt hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) tối thiểu 30%, tính trên giá xuất xưởng.

Tuy nhiên, các công đoạn đơn giản như làm sạch, phân loại, thay bao bì, dán nhãn hay lắp ráp đơn giản không được coi là công đoạn đủ để tạo xuất xứ.

Như vậy, cùng một sản phẩm, doanh nghiệp cần phân biệt căn cứ ghi xuất xứ khi bán tại Việt Nam với căn cứ chứng minh xuất xứ khi xuất khẩu. Việc sử dụng chung một kết luận xuất xứ cho mọi thị trường có thể dẫn đến những sai sót không đáng có.

Để hạn chế rủi ro, ông Hưng khuyến nghị việc quản lý xuất xứ phải bắt đầu từ khâu mua nguyên liệu. Doanh nghiệp cần biết rõ từng loại nguyên liệu, linh kiện đến từ đâu, có chứng từ chứng minh hay không, được sử dụng ra sao trong quá trình sản xuất và đóng góp bao nhiêu vào giá trị thành phẩm.

Khi thay đổi nhà cung cấp, nguồn nguyên liệu hoặc quy trình gia công, doanh nghiệp cũng cần rà soát lại khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ. Đồng thời, mã HS trên chứng nhận xuất xứ (C/O) phải được đối chiếu với tờ khai hải quan; hồ sơ nguyên liệu, chứng từ đầu vào, định mức và dữ liệu sản xuất phải có khả năng chứng minh hàng hóa đáp ứng tiêu chí đã khai báo. Đây là cơ sở để bảo vệ quyền hưởng ưu đãi thuế quan khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh.

Trong điều kiện doanh nghiệp ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế, việc kiểm soát thuế và xuất xứ vì thế cần bắt đầu từ quyết định mua nguyên liệu, thiết kế sản phẩm và tổ chức sản xuất, thay vì chỉ được thực hiện vào thời điểm mở tờ khai hay xin cấp C/O.