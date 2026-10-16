“Cánh cửa” mới từ công nghệ

Phụ nữ trong kỷ nguyên AI (Bài 1):

Một cuộc họp trực tuyến của chị Hoàng Thị Lan (ngoài cùng, bên phải) cùng cộng sự.

Khởi nghiệp kinh doanh từ năm 2020, song đến năm 2024 chị Lê Thị Phượng mới thành lập Công ty TNHH DVTM Tổng hợp Tân Thành Phát. Công ty của chị Lê Thị Phượng chuyên kinh doanh rượu nhập khẩu chính ngạch, nông sản Việt... Thay vì bán lẻ từng sản phẩm, chị kết hợp thành những set quà tặng độc đáo. Chị cho biết: “Việc theo dõi thông tin, xu hướng tiêu dùng trên mạng xã hội giúp tôi có thêm ý tưởng kết hợp rượu nhập khẩu với nông sản Việt. Nó giống như sự kết hợp ẩm thực giữa hiện đại và truyền thống. Những ly rượu vang được nhâm nhi với nông sản đặc trưng Việt như hạt điều, macca... cũng rất thú vị”. Vì thế, chị phát triển các set quà hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp. Mỗi dịp lễ, tết, các set quà được kết hợp, tùy chỉnh khác nhau. Chẳng hạn, quà tặng dịp 20/10 có thể kết hợp khăn lụa, nến thơm, đồ trang trí tinh tế cùng những sản phẩm phù hợp. Với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, set quà có thể được thiết kế riêng, từ lựa chọn sản phẩm đến cách trình bày, nhằm thể hiện thông điệp, sự tri ân.

Để phát triển ý tưởng này, chị Phượng chủ động tìm hiểu xu hướng quà tặng, thị hiếu khách hàng và các sản phẩm mới thông qua mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và những nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, chị còn giúp khách hàng cá nhân hóa set quà thể hiện được tinh thần và ý nghĩa của người tặng.

Với mặt hàng nông sản, công nghệ số giúp chị tiếp cận thông tin về vùng trồng, nguyên liệu, thương hiệu và hồ sơ pháp lý của sản phẩm một cách nhanh chóng. Đồng thời kết nối, trao đổi từ xa với các nhà cung cấp ở nhiều địa phương, nhờ đó, chị có thêm cơ sở tìm kiếm nông sản đặc trưng, lựa chọn nguồn hàng phù hợp mà không bị giới hạn về vị trí địa lý. Các thông tin trực tuyến hỗ trợ quá trình tìm hiểu ban đầu, còn chất lượng và tính pháp lý của sản phẩm vẫn cần được kiểm tra trước khi đưa vào kinh doanh. Bên cạnh đó, thông qua các kênh trực tuyến, chị có thể giới thiệu mẫu quà, tiếp nhận yêu cầu và tư vấn thiết kế từ xa. Khách hàng không nhất thiết phải gặp trực tiếp mà vẫn có thể trao đổi về thành phần, hình thức và thông điệp muốn gửi gắm. Nhờ đó, chị kết nối được với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.

Với phương châm “lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm sức mạnh cạnh tranh”, chị Phượng chú trọng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và thiết kế quà tặng phù hợp với nhu cầu. Công nghệ không chỉ hỗ trợ chị quảng bá, tìm kiếm nguồn hàng mà còn tạo điều kiện phát triển dịch vụ mới, mở rộng tệp khách hàng và nâng cao tính linh hoạt trong kinh doanh. Mỗi năm, công ty của chị cung cấp ra thị trường hàng nghìn set quà tặng với giá trị cao, tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên và 16 lao động thời vụ.

Chị Lê Thị Phượng, Công ty TNHH DVTM Tổng hợp Tân Thành Phát.

Nếu chị Phượng tận dụng công nghệ số để tìm kiếm ý tưởng, thì chị Hoàng Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH&TMDV MBEAU, lại khai thác lợi thế công nghệ để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, nơi thị hiếu khách hàng thay đổi liên tục thì việc cập nhật xu hướng và ứng dụng công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển kinh doanh. Bởi vậy, chị Lan không chỉ sử dụng các nền tảng số để quảng bá sản phẩm, mà còn tìm cách đưa công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo vào hoạt động của đội ngũ bán hàng. Để khách hàng biết đến thương hiệu, chị Lan chú trọng xây dựng nội dung trên các nền tảng số. Những video ngắn chia sẻ mẹo làm đẹp, kiến thức chăm sóc da và bảo vệ sức khỏe được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia, chủ spa trên địa bàn. Đồng thời, chị tổ chức các buổi bán hàng trực tuyến, kết hợp chương trình trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại các cơ sở. Mỗi hình thức tiếp cận đều được chuẩn bị bài bản, hướng đến cung cấp thông tin và mở rộng khả năng kết nối với khách hàng.

Với khoảng 2.000 cộng tác viên trên cả nước, chị Lan chú trọng trang bị cho đội ngũ khả năng thích ứng với phương thức kinh doanh mới. Chị thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến với nhà phân phối, cộng tác viên để trao đổi thông tin, cập nhật trào lưu và hướng dẫn ứng dụng AI vào thiết kế nội dung, hình ảnh phục vụ bán hàng. Việc học hỏi không chỉ dừng ở các buổi trao đổi mà còn được gắn với hoạt động bán hàng thực tế, giúp đội ngũ vận dụng kiến thức vào công việc. Nhờ đó, doanh số bán hàng trực tuyến chiếm 70%, với từ 4.000 - 6.000 sản phẩm được bán trực tuyến mỗi năm. Chị Hoàng Thị Lan cho biết: “Là người từng học tập, sinh sống tại Hàn Quốc và hiện làm việc với các đối tác trong lĩnh vực mỹ phẩm Hàn Quốc, tôi nhận thấy khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn. Tôi tin công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ. Phụ nữ có thể học hỏi qua các chương trình trực tuyến, xây dựng thương hiệu và tiếp cận khách hàng trên toàn quốc với sự trợ giúp đắc lực từ công nghệ. Công nghệ mở ra cơ hội, nhưng để thành công, mỗi người cần chủ động học tập, nâng cao kỹ năng số và xây dựng uy tín trong kinh doanh”.

Thành công của các chị Lê Thị Phượng, Hoàng Thị Lan... khẳng định năng lực kinh doanh, khả năng làm chủ và tinh thần chủ động phát triển kinh tế của phụ nữ Thanh Hóa. Hiện, Thanh Hóa có trên 800 doanh nhân nữ, tạo việc làm ổn định cho hơn 12.000 lao động. Trước yêu cầu khắt khe của thị trường, nhiều nữ doanh nhân chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển kinh doanh đa kênh và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ khác.