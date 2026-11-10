Cánh cửa mở ra một khoảng trời

Từ những khó khăn trong những ngày đầu bước chân vào lớp 10, Dương Bảo Hoàng My (lớp 11A15, Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, Hà Nội) đã dần vượt qua mặc cảm nhờ sự quan tâm, động viên của bạn bè và thầy cô. Những trải nghiệm ấy giúp em nhận ra ý nghĩa của một ngôi trường hạnh phúc: nơi mỗi học sinh được yêu thương, khích lệ và có thêm niềm tin để vượt qua giới hạn của bản thân. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết đến bạn đọc.

Có những cánh cửa phải rất khó khăn mới bước qua được. Với em, cánh cửa mang tên “Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa” là một cánh cửa như thế.

Ngày đặt nguyện vọng vào trường, em vừa háo hức vừa lo lắng. Để trở thành học sinh của ngôi trường mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn là điều không dễ dàng. Suốt những ngày tháng ôn thi vào lớp 10, áp lực điểm số và nỗi lo không đỗ luôn ở đâu đó trong tâm trí em. Vì thế, khi biết mình đã đỗ vào trường Lê Quý Đôn – Đống Đa, em vui đến vỡ òa. Em háo hức nghĩ về một chặng đường mới với những người bạn và thầy cô sẽ đồng hành cùng mình. Nhưng ngay trước khi bước vào năm học, em lại phải đối diện với một thử thách không ngờ tới…

Sau ca phẫu thuật ở vùng cằm, những động tác bình thường như quay đầu, cúi xuống viết bài hay trò chuyện với bạn bè cũng khiến em đau và khó chịu. Những ngày đầu đi học, em phải băng cổ, vùng cằm và cơ vai bị cứng nên cần phải tập phục hồi chức năng trong suốt sáu tháng. Cộng thêm đôi mắt cận khá nặng, có lúc nhìn mình trong gương, em cảm thấy buồn và tự ti.

Nhưng những người bạn bên cạnh đã khiến em nhận ra mình không hề cô đơn. Một số bạn hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ bài vở và giúp em khi em chưa theo kịp bài. Không có những lời thương hại, chỉ có sự quan tâm giản dị. Chính những điều nhỏ bé ấy giúp em dần quên đi mặc cảm và cảm thấy lớp học mới trở nên thân thuộc.

Nếu tình bạn giúp em bớt tự ti thì thầy cô lại cho em thêm niềm tin vào chính mình. Cô chủ nhiệm luôn ân cần, nhiệt tình và gần gũi. Trong những giờ tiếng Anh, cô không chỉ dạy kiến thức mà còn khích lệ học sinh cố gắng và đoàn kết.

Cô giáo dạy Văn cũng là người em đặc biệt biết ơn. Những lúc mặc cảm về ngoại hình, cô nhẹ nhàng giúp em hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở hình dáng bên ngoài, mà ở cách mình sống, học tập và nỗ lực. Thầy giáo dạy Toán luôn kiên trì đồng hành với em khi em chưa hiểu bài, cả những lúc điểm số dưới mức trung bình khiến em lo lắng. Nhưng thầy không để em bỏ cuộc. Thầy kiên nhẫn hướng dẫn từng dạng bài và động viên em cố gắng từng bước. Em nhận ra rằng một lời động viên hay một lần giảng lại có thể trở thành một nguồn sức mạnh rất lớn đối với học trò.

Em còn tìm thấy một niềm vui đặc biệt trong môn Lịch sử khi tham gia ôn thi học sinh giỏi. Giáo viên Sử – cô Vân – luôn động viên và đồng hành cùng em. Em đã được học cùng các anh chị khóa trên, tiếp cận những kiến thức vượt ra ngoài sách giáo khoa. Có những nội dung em chưa từng học, cô Vân kiên nhẫn giảng lại riêng cho em theo hình thức online để em kịp tiến độ. Có lúc thầy cô không được khỏe nhưng vẫn cố gắng đồng hành cùng em. Từ ấy, em hiểu rằng phía sau sự tiến bộ của một học sinh luôn có bóng dáng của thầy cô âm thầm trao đi thời gian, kiến thức và niềm tin.

Rồi những tháng ngày cố gắng đã đem đến cho em niềm vui khi đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trường và trở thành học sinh tiêu biểu được tuyên dương trong học kỳ II ở trường. Em vui vì thành quả ấy, nhưng tự hào hơn là cảm giác mình đã vượt qua sự tự ti của chính mình. Từ một cô học trò từng nghĩ mình thật khác biệt, giờ đây em có thể đứng trước thử thách và nói: “Cố lên! Mình sẽ làm được”.

Em còn nuôi thêm một ước mong, đó là tiếp tục nỗ lực để có cơ hội tham gia kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử cấp thành phố vào đầu năm lớp 12.

Sau một năm lớp 10, em hiểu rằng “Trường học hạnh phúc” không phải là nơi không có áp lực hay chỉ tràn ngập tiếng cười. Đó là nơi khi chúng ta có những ngày chưa vui, nhưng có người giúp mình tìm lại nụ cười; khi mệt mỏi, có bạn bè ở bên; khi tự ti, có thầy cô động viên; khi chưa biết, có người kiên nhẫn chỉ dẫn; và khi thất bại, vẫn có người nói: “Đừng bỏ cuộc, em hãy thử lại”.

Ngày đầu bước qua cánh cửa Lê Quý Đôn - Đống Đa, em chỉ nghĩ đó là cánh cửa đưa mình đến ngôi trường mà mình đã rất khó khăn mới có thể chạm tới. Nhưng sau một năm, em nhận ra cánh cửa ấy còn mở ra tình bạn, sự tận tâm của thầy cô, những bài học không chỉ có trong sách vở và niềm tin vào chính mình.

Em thật sự may mắn khi lại được bước qua cánh cửa ấy vào mỗi sáng - cánh cửa Lê Quý Đôn chính là một khoảng trời như thế...

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