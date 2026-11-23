Sự hiện diện của những con cò trắng làm cho cánh đồng sau mùa lũ thêm sinh động. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Những khoảnh khắc bình yên, thân thuộc và đáng trân trọng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Bóng cò in trên mặt ruộng tạo nên khung cảnh tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại có sức gợi nhớ đặc biệt. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Côn trùng, giun đất, cá nhỏ, ếch nhái và các sinh vật thủy sinh là nguồn thức ăn của nhiều loài chim kiếm ăn ở đồng ruộng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Những con cò trắng trên quê hương Cần Thơ gợi lên hình ảnh bình dị, nhẹ nhàng và thân thương như chính tâm hồn người miền Tây. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đàn cò trắng thong thả kiếm ăn, chao nghiêng đôi cánh giữa không gian mênh mông của ruộng đồng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Trên những cánh đồng vừa rút nước, đàn cò trắng xuất hiện thành từng nhóm. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Sự trở lại của đàn cò trên đồng ruộng không chỉ tạo nên cảnh sắc đẹp mắt mà còn phản ánh mối liên hệ giữa chim trời với hệ sinh thái nông nghiệp. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Nước rút để lại lớp phù sa, những vũng nước nhỏ và nguồn thức ăn tự nhiên, thu hút đàn cò tìm về. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Những đôi cánh trắng đồng loạt vỗ lên, tạo thành một chuyển động đẹp mắt giữa không trung. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đàn cò cứ bình thản kiếm ăn, bay qua lại các mảnh ruộng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)