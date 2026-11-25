Hành khách chen lấn để lên tàu tối 24/11. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) cho biết tuyến Metro số 1 phục vụ 110.328 lượt khách trong ngày 24/11, khi thành phố tổ chức các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là mức cao nhất từ đầu năm 2026, vượt mốc 98.512 lượt khách ghi nhận ngày 1/9.

Bình quân cả ngày, mỗi lượt tàu chở 484 hành khách. Riêng từ 21h đến 22h30, khung giờ cao điểm buổi tối, tuyến phục vụ 6.885 lượt khách, bình quân 861 khách mỗi lượt tàu.

Nhiều người dân TP.HCM đổ về các điểm vui chơi trong ngày nghỉ lễ 24/11. Ảnh: Hoài Bảo.

Sau khi xem pháo hoa, Mỹ Duyên (26 tuổi, phường Cát Lái) đến ga Bến Thành lúc 22h. Cô cho biết phải chờ gần 30 phút mới lên được tàu. Theo Duyên, khi cửa tàu mở, nhiều người cùng lúc tìm cách bước vào, dẫn đến chen lấn, xô đẩy. Cô kể có người bị xô ngã.

“Lúc cửa mở, lượng người đứng chờ quá đông nên mọi người gần như phải chen nhau để vào trong”, Duyên nói.

HURC1 cho biết đã bố trí nhân viên tại các ga để hướng dẫn, điều phối hành khách. Các bộ phận điều độ, lái tàu, kỹ thuật, bảo dưỡng và an ninh phối hợp vận hành tuyến trong ngày.

“Quá trình phục vụ chúng tôi không ghi nhận sự cố nào liên quan đến vận hành và hành khách. 100% hành khách được phục vụ an toàn trong ngày 24/11, bao gồm cả khung giờ cao điểm từ 21h đến 22h30”, đại diện HURC1 cho hay.