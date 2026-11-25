Đề xuất cảnh cáo vi phạm giao thông lần đầu

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang được trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua.

Trên cơ sở đó, Cục sẽ tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 168/2024, theo hướng phân hóa hành vi vi phạm dựa trên bản chất, tính chất, mức độ nguy hiểm và số lần vi phạm để áp dụng chế tài phù hợp.

Cục CSGT đề xuất áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cảnh cáo kết hợp trừ điểm giấy phép lái xe đối với vi phạm lần đầu, mức độ ít nghiêm trọng (ảnh minh họa).

Theo định hướng nghiên cứu, một số hành vi vi phạm lần đầu, có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông có thể được xem xét áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cảnh cáo kết hợp trừ điểm giấy phép lái xe. Trường hợp tiếp tục vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc hơn.

Cục CSGT khẳng định, mục tiêu xử phạt là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không chỉ nhằm xử phạt bằng tiền. Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vẫn phải được xử lý nghiêm, đồng thời cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.

Theo Cục CSGT, đây mới là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Phân hóa hành vi, mức độ nguy hiểm để xử lý hợp lý

Đồng tình với hướng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhằm duy trì kỷ cương, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, việc giảm nhẹ chế tài đối với những trường hợp vi phạm không cố ý, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông cần được nghiên cứu kỹ, đồng thời phải làm rõ hành vi và cụ thể hóa trong quy định.

Theo ông Hùng, việc xác định rõ các trường hợp được giảm nhẹ sẽ giúp quy định dễ triển khai trong thực tế, tránh bị lợi dụng để lách luật. Ông đồng tình với đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe đối với một số trường hợp vi phạm lần đầu, song cho rằng cần quy định cụ thể số điểm bị trừ, kết hợp với các biện pháp cam kết và tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Để việc phân hóa vi phạm bảo đảm minh bạch, khách quan, có tính giáo dục và răn đe, ông Hùng đề xuất đẩy mạnh công khai thông tin, số hóa và tuyên truyền trên các nền tảng, phần mềm của Cục CSGT và công an địa phương, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt quy định và chủ động chấp hành.

Theo các chuyên gia, đề xuất trên vừa đảm bảo tính răn đe đối với hành vi nghiêm trọng vừa tạo sự hợp lý, nhân văn trong xử lý vi phạm lần đầu, có mức độ ít nghiêm trọng (ảnh minh họa).

Cũng đồng tình với hướng quản lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là những hành vi cố ý, có nguy cơ cao gây tai nạn, TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho rằng việc xử lý cần được nghiên cứu theo hướng phân hóa rõ mức độ vi phạm, bảo đảm tính minh bạch và hợp lý.

Theo ông, các quy định cần rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, tránh những khái niệm chung chung như "không gây nguy hiểm" nếu chưa có tiêu chí cụ thể để xác định. Việc phân hóa hành vi cần đi đôi với xác định mức xử phạt tương ứng, cũng như điều kiện áp dụng phạt lũy tiến đối với các trường hợp tái phạm.

TS Khương Kim Tạo cho rằng, khoảng thời gian để xác định tái phạm cũng cần được quy định rõ, chẳng hạn trong vòng 3 tháng, 6 tháng hoặc một năm. Nếu người điều khiển phương tiện không tái phạm trong khoảng thời gian quy định, có thể xem xét không tính tiếp lỗi trước đó để áp dụng mức phạt lũy tiến. Cách làm này vừa bảo đảm tính răn đe, vừa tạo sự hợp lý, nhân văn trong xử lý vi phạm.

Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện quy định xử phạt cần hướng tới phân hóa rõ hành vi và mức độ nguy hiểm, xác định cụ thể mức phạt và điều kiện áp dụng chế tài lũy tiến, đồng thời tạo cơ sở rõ ràng để camera AI có thể nhận diện, xử lý vi phạm chính xác, minh bạch.