Cảnh cáo 2 Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ

Gói thầu số 19 đường vành đai phía tây ngừng thi công nhiều năm do vướng giải phóng mặt bằng. (Ảnh: THANH TÂM)

Ở thời điểm xảy ra vụ việc (trước khi tổ chức lại bộ máy hành chính), ông Lê Tiến Dũng giữ chức Giám đốc, còn ông Nguyễn Hoàng Tùng là Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ. Căn cứ xem xét kỷ luật dựa trên Kết luận kiểm tra số 191/KL-TTr ngày 7/5/2026 của Thanh tra thành phố Cần Thơ liên quan việc triển khai Dự án đường vành đai phía tây (đoạn nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C).

Dự án này được phê duyệt năm 2021 với tổng chiều dài hơn 19km, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 3.837 tỷ đồng, khởi công tháng 11/2022 và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công trình liên tục gặp vướng mắc, chậm tiến độ kéo dài và phát sinh chi phí lớn.

Tháng 10/2026, Hội đồng nhân dân Cần Thơ đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án, nâng tổng mức đầu tư lên hơn 6.400 tỷ đồng (tăng thêm hơn 2.570 tỷ đồng) và lùi tiến độ hoàn thành đến cuối năm 2028. Nguyên nhân tăng vốn chủ yếu do chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ 985 tỷ đồng lên hơn 2.262 tỷ đồng, cùng với biến động giá vật liệu khiến chi phí xây dựng tăng mạnh.

Trước đó, dự án từng bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác lập, thẩm định tổng mức đầu tư, quản lý tiến độ và khởi công khi chưa có mặt bằng. Tháng 4/2025, Thanh tra Chính phủ tiếp tục kết luận dự án nằm trong nhóm 16 công trình vi phạm về phân bổ vốn không đúng quy định.