Cảnh báo xuất hiện đợt lũ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ ngày 06/10/2026 đến 09/10/2026

Từ ngày 06/10/2026 đến ngày 09/10/2026, trên các sông từ Quảng Trị đến Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước đỉnh lũ tại nhiều nơi có thể vượt mức báo động 2, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Hiện trạng mực nước các sông tại miền Trung

Hiện nay, mực nước trên các sông thuộc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang ở trạng thái biến đổi chậm và duy trì dưới mức báo động 1 (BĐ1).

Dự báo diễn biến đợt lũ từ ngày 06/10 đến 09/10/2026

Trong đợt lũ dự báo kéo dài 4 ngày tới, mực nước đỉnh lũ trên các lưu vực sông chính được dự báo cụ thể như sau:

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế: Đỉnh lũ phổ biến ở mức BĐ1 - BĐ2, một số sông có khả năng vượt trên mức BĐ2.

Lưu vực sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn (Quảng Trị): Nguy cơ cao xuất hiện đỉnh lũ đặc biệt lớn, có khả năng lên mức BĐ3.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi: Đỉnh lũ trên các sông dự kiến dao động quanh mức BĐ1 (trên dưới mức BĐ1).

Cảnh báo tác động ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1 - Cấp 2. Mực nước sông dâng cao tiềm ẩn nhiều hiểm họa trực tiếp:

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu vực đô thị tập trung dân cư.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất nghiêm trọng trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lũ dâng cao gây ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn giao thông thủy, làm gián đoạn nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin phát lúc 15h30 ngày 05/10/2026.