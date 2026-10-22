Cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên từ QL51 đến gần biên giới Campuchia

Ngày 22/10, TS Tô Thanh Tuần, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, TP Đồng Nai), xác nhận nhà trường vừa phát đi thông báo khẩn nhằm cảnh báo học sinh, sinh viên về tình trạng xe khách giả mạo, có dấu hiệu chở khách sai lộ trình.

Thông báo khẩn đến từ trường Lilama ở Đồng Nai.

Theo thông báo, những ngày gần đây, nhà trường nhận được phản ánh từ học sinh, sinh viên và phụ huynh về việc xuất hiện xe khách giả mạo xe T.T chuyên tuyến Vũng Tàu - TP.HCM thường đón khách trên quốc lộ 51, khu vực gần trường. Đáng chú ý, một sinh viên đã bị chở đến khu vực gần biên giới Campuchia.

Theo TS Tô Thanh Tuần, nam sinh liên quan hiện ở ký túc xá của trường, nhà tại Bà Rịa (TP.HCM). Trước đó ngày 16/10, nam sinh đón xe khách tại khu vực gần trường để về nhà vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, sau khi ngủ trên xe, em tỉnh dậy và bất ngờ phát hiện mình đang ở Tây Ninh, gần khu vực biên giới Campuchia.

Nhận thấy xe di chuyển không đúng lộ trình, nam sinh yêu cầu tài xế dừng xe để xuống nhưng gặp khó khăn. Em sau đó gọi điện cho người nhà thông báo tình hình và cho biết người thân đang đến đón. Lúc này, nhà xe yêu cầu nam sinh trả vài trăm nghìn đồng mới cho xuống xe. "Cũng may là em không xảy ra chuyện gì. Nhà trường sẽ làm việc thêm với nam sinh để nắm cụ thể diễn biến vụ việc, từ đó có cảnh báo chính xác hơn", TS Tuần thông tin.

Trước tình hình trên, nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên thường xuyên nhắc nhở học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác khi sử dụng dịch vụ xe khách, đặc biệt tại các khu vực gần trường. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu bất thường, người đi xe cần từ chối lên xe.

Trường hợp đã lên xe nhưng phát hiện phương tiện di chuyển lòng vòng hoặc không đúng lộ trình, học sinh, sinh viên cần yêu cầu dừng xe tại nơi an toàn để xuống, đồng thời nhanh chóng thông báo cho gia đình, thầy cô và chia sẻ vị trí, hành trình để được hỗ trợ.

Nhà trường cũng yêu cầu trưởng các khoa triển khai nội dung cảnh báo đến giảng viên, trong đó giáo viên chủ nhiệm cần phổ biến cụ thể cho học sinh, sinh viên trong các giờ sinh hoạt lớp. Đồng thời, trường đề nghị công an địa phương phối hợp xác minh, xử lý vụ việc, góp phần bảo đảm an toàn cho người học.