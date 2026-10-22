Cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới Campuchia

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 trong giờ học thực hành. (Ảnh: TV)

Theo thông báo ngày 21/10 của Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, những ngày gần đây nhà trường nhận được trình báo của học sinh, sinh viên và phụ huynh về xe khách giả mạo xe T.T. đón khách trên Quốc lộ 51, khu vực gần trường đã chở một vài sinh viên đến gần khu vực biên giới Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh.

Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 yêu cầu cán bộ, giảng viên hằng ngày nhắc nhở học sinh, sinh viên cẩn thận khi đi xe khách. Nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn thì không lên xe, trường hợp đã lên xe nhưng phát hiện xe chở đi lòng vòng, sinh viên phải đòi xuống ngay, đồng thời nhắn tin báo cho người nhà, thầy cô và chia sẻ hành trình.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 yêu cầu trưởng các khoa triển khai cảnh báo đến giảng viên, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền trong các giờ sinh hoạt lớp, đồng thời đề nghị công an địa phương phối hợp xử lý.