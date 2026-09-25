Cảnh báo xảy ra lũ trên sông Đồng Nai và sông La Ngà

Mực nước trên sông Đồng Nai đang ở mức cao. Ảnh minh hoạ: Đăng Tùng

Mực nước đến lúc 13h ngày 25-9 tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) ở mức 112,24m, dưới mức báo động 2 là 0,26m.

Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) ở mức 105,48m; dưới mức báo động 2 là 0,02m.

Tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), đỉnh triều cao trong ngày 24-9 đạt mức 1,74m, xuất hiện lúc 3h30, dưới mức báo động 1 là 0,06m; đỉnh triều buổi sáng 25-9 đạt mức 1,86m, xuất hiện lúc 4h.

Cảnh báo khu vực có khả năng xảy ra lũ gồm: sông Đồng Nai và sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các xã/phường: Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận; hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các xã/phường: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An các địa bàn lân cận.

Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối.