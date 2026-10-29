Cảnh báo website giả mạo VNeID để đánh cắp thông tin

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website giả mạo được thiết kế với giao diện gần giống hệ thống VNeID chính thức, khiến người dùng dễ nhầm lẫn và làm theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.

Website giả mạo Hệ thống định danh điện tử VNeID của Bộ Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Khi đăng nhập hoặc cung cấp thông tin trên website này, người dân có thể bị chiếm đoạt tài khoản; lộ thông tin cá nhân của bản thân và gia đình; lộ dữ liệu ngân hàng, mã xác thực OTP hoặc bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị. Những thông tin thu thập được có thể tiếp tục bị sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, giả mạo website của cơ quan nhà nước không phải thủ đoạn mới. Tuy nhiên, các đối tượng liên tục thay đổi tên miền, giao diện và cách thức tiếp cận, lợi dụng tâm lý chủ quan hoặc sự hạn chế về kỹ năng công nghệ của một bộ phận người dân để dụ truy cập và cung cấp thông tin.

Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân chỉ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại các cổng dịch vụ công chính thức; kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi truy cập và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP trên những trang web không rõ nguồn gốc.

Khi cần hỗ trợ, người dân nên đến trực tiếp cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng qua số điện thoại 069.278.5415 hoặc 0766.05.05.05 để được hướng dẫn.