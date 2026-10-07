Cảnh báo website giả mạo quảng cáo bán tour hang động Sơn Đoòng

Du khách cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi đăng ký tour thám hiểm Sơn Đoòng.

Chiều 7/10, ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Oxalis Adventure, cho biết đơn vị đang cảnh báo du khách về việc xuất hiện một số website giả mạo, sử dụng tên miền gần giống website chính thức để chào bán tour thám hiểm hang Sơn Đoòng, Quảng Trị.

Theo ông Nguyễn Châu Á, các website giả mạo được thiết kế với giao diện, hình ảnh và nội dung sao chép gần như toàn bộ website của Oxalis Adventure. Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép, xây dựng nội dung, khiến website có hình thức chuyên nghiệp và khó nhận biết nếu khách hàng không kiểm tra kỹ.

Qua rà soát, Oxalis Adventure xác định một số website có dấu hiệu giả mạo gồm oxadventur.com, oxadventura.com và oxadventure.shop. Những website này còn sử dụng quảng cáo trên Google để tiếp cận người dùng đang tìm kiếm thông tin hoặc có nhu cầu đăng ký tour Sơn Đoòng.

Website giả mạo Oxalis Adventure chào bán tour Sơn Đoòng.

Oxalis Adventure cho biết đã có khách hàng phát hiện dấu hiệu bất thường khi thực hiện các bước đặt tour qua những website trên. Một số trường hợp kịp thời kiểm tra lại thông tin trước khi chuyển tiền nên chưa xảy ra thiệt hại.

Ông Nguyễn Châu Á nhấn mạnh, quy trình đăng ký tour chính thức của Oxalis Adventure không yêu cầu khách hàng thanh toán ngay sau khi đặt tour.

“Quy trình của Oxalis là khi khách đặt tour thì không thu tiền ngay mà sẽ có nhân viên tư vấn liên hệ khách, xác minh thể lực rồi mới thanh toán và xác nhận. Do vậy, mong quý khách hết sức thận trọng khi đặt tour để tránh bị lừa”, ông Nguyễn Châu Á nói.

Theo quy trình chính thức, sau khi tiếp nhận thông tin đăng ký, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để xác minh, tư vấn và đánh giá điều kiện thể lực. Chỉ sau khi hoàn tất các bước này và đủ điều kiện tham gia, khách hàng mới thực hiện thanh toán và được xác nhận tour.

Trước tình trạng website giả mạo xuất hiện, Oxalis Adventure khuyến cáo du khách cần kiểm tra kỹ tên miền, thông tin đơn vị tổ chức và quy trình thanh toán khi tìm kiếm, đăng ký tour. Đặc biệt, khách hàng cần thận trọng với các website xuất hiện qua quảng cáo trực tuyến hoặc có tên miền gần giống Oxalis Adventure.

Oxalis Adventure cho biết sẽ thông báo vụ việc đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cùng cơ quan Công an để đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.