Việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác theo dự kiến từ ngày 24/12 sẽ là dấu mốc quan trọng đối với ngành hàng không và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, cùng với công tác chuẩn bị các điều kiện khai thác, việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, chủ động phòng ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), flycam và các phương tiện bay siêu nhẹ trái quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh, đe dọa tính mạng, sức khỏe con người và tài sản.

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, Công an TP Đồng Nai thông tin, cảnh báo đến người dân một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến hoạt động sử dụng UAV, phương tiện bay siêu nhẹ trái phép.

Theo Công an TP Đồng Nai, căn cứ Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ, nhiều hành vi sử dụng UAV và phương tiện bay siêu nhẹ không đúng quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tương ứng tính chất, mức độ vi phạm. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hoặc tước quyền sử dụng giấy phép bay từ 3 đến 6 tháng.

Đáng chú ý, trường hợp gây cản trở hoạt động giao thông đường không, đe dọa hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vùng bảo đảm an toàn bay xung quanh sân bay Long Thành.

Đặc biệt, ngay cả khi chưa xảy ra hậu quả, hành vi cản trở giao thông đường không nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời cũng có thể bị xử lý hình sự. Mức hình phạt đối với trường hợp này có thể là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trước những nguy cơ trên, để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, nhất là tại khu vực sân bay Long Thành và các địa bàn lân cận, Công an TP Đồng Nai đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tự ý điều khiển UAV, drone, flycam tại các khu vực cấm bay, hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, không cho mượn, cho thuê, hỗ trợ địa điểm, nguồn điện hoặc phương tiện để người khác thực hiện hoạt động bay trái phép.

Người dân cũng cần chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn hàng không; không thả diều, đèn trời; không sử dụng đèn chiếu tia laser, đèn chiếu sáng công suất lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động bay; không đốt pháo hoa, rơm rạ, phụ phẩm cây trồng tại các khu vực được cảnh báo có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không.