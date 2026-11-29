Wifi miễn phí ở một sân bay. Ảnh minh hoạ

Vừa tìm được chỗ ngồi trong quán cà phê, thay vì gọi đồ uống trước, nhiều người đã mở điện thoại, máy tính tìm kiếm các mạng wifi hiện có. Thấy một mạng có tên giống hoặc gần giống tên quán, tín hiệu mạnh, không yêu cầu mật khẩu, không ít người nhanh chóng kết nối mà không cần xác nhận lại với nhân viên. Sau đó là những thao tác quen thuộc như kiểm tra thư điện tử, truy cập mạng xã hội, mua sắm trực tuyến, đăng nhập hệ thống quản trị nội dung hay bảo mật của công ty, cơ quan và cả thực hiện chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng... Nhưng ít ai nghĩ rằng, phía sau sự tiện lợi ấy có thể là một chiếc bẫy đã được kẻ xấu đã sắp đặt sẵn.

Tháng 5/2026, anh Nguyễn Văn H. (32 tuổi, Hà Nội) bị mất hơn 48 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi sử dụng wifi miễn phí tại sân bay. Trong lúc chờ chuyến bay, anh H. kết nối vào một mạng wifi có tên gần giống mạng chính thức của sân bay để kiểm tra thư điện tử và thực hiện giao dịch ngân hàng. Khoảng 20 phút sau, điện thoại của anh liên tục nhận được tin nhắn chứa mã xác thực OTP. Khi kiểm tra, anh phát hiện số tiền trong tài khoản đã bị chuyển đi.

Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng wifi công cộng, nhất là tại các quán cà-phê, khách sạn, sân bay, trung tâm thương mại và những địa điểm tập trung đông người. Theo cơ quan công an, các đối tượng có thể thiết lập những mạng wifi giả mạo có tên gần giống, thậm chí trùng với tên mạng chính thức của các cơ sở cung cấp dịch vụ, khiến người dùng nhầm lẫn khi kết nối.

Có thể thấy, việc tìm hiểu thông tin về mạng wifi của một quán cà-phê, nhà hàng hay khách sạn không khó, bởi tên mạng và mật khẩu thường được công khai hoặc cung cấp cho bất kỳ khách hàng nào có nhu cầu sử dụng. Lợi dụng điều này, các đối tượng có thể tạo ra những mạng wifi giả mạo, khiến người dùng khó phân biệt thật, giả.

Trên thực tế, tại nhiều quán cà-phê, khách sạn, trung tâm thương mại, sau khi kết nối wifi, trên màn hình thường xuất hiện giao diện yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin như họ tên, độ tuổi, giới tính, năm sinh, số điện thoại hoặc trả lời một số câu hỏi khảo sát, xem nội dung quảng cáo trước khi được truy cập internet. Đây là hình thức được một số doanh nghiệp sử dụng để thu thập thông tin khách hàng, nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng và quảng bá thương hiệu.

Lợi dụng sự quen thuộc của người dùng với hình thức này, các đối tượng phạm tội có thể tạo ra những giao diện đăng nhập tương tự, lồng ghép các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đăng nhập tài khoản mạng xã hội, thư điện tử hoặc xác thực bằng mã OTP. Do nhầm tưởng đây là quy trình thông thường để sử dụng wifi miễn phí, người dùng dễ dàng làm theo mà không hay biết những thông tin mình cung cấp có thể đang bị kẻ xấu thu thập, khai thác phục vụ các hành vi phạm tội. Các dữ liệu bị đánh cắp có thể được sử dụng để giả mạo danh tính, chiếm quyền kiểm soát tài khoản, xâm phạm đời tư hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, khi người dùng thực hiện các giao dịch tài chính qua mạng wifi giả mạo, các đối tượng có thể tìm cách thu thập dữ liệu không được mã hóa, dẫn dụ nạn nhân truy cập trang web ngân hàng giả mạo, cung cấp thông tin đăng nhập, mã xác thực OTP hoặc cài đặt phần mềm độc hại, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Điều đáng lo ngại của thủ đoạn này là các đối tượng không cần trực tiếp gọi điện, nhắn tin hay tìm cách thuyết phục nạn nhân như nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác. Chúng lợi dụng chính nhu cầu và thói quen sử dụng internet của người dân để khiến nạn nhân tự bước vào cạm bẫy.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, với các mạng wifi công cộng, người dùng chỉ nên truy cập để đọc thông tin, hạn chế đăng nhập tài khoản hay thực hiện các giao dịch tài chính. Để chủ động phòng ngừa, người dân cần kiểm tra kỹ tên mạng wifi trước khi kết nối, không tùy tiện truy cập các mạng không rõ nguồn gốc, tắt tính năng tự động kết nối wifi trên thiết bị cá nhân. Nếu xuất hiện yêu cầu đăng nhập tài khoản, cung cấp thông tin riêng tư hoặc thực hiện những hướng dẫn bất thường, cần lập tức ngắt kết nối.

Người dân không nên đăng nhập tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thực hiện các giao dịch tài chính qua wifi công cộng. Khi cần thực hiện những giao dịch quan trọng, nên ưu tiên sử dụng mạng dữ liệu di động 4G, 5G hoặc mạng wifi tin cậy.

Khi tội phạm công nghệ cao ngày càng triệt để khai thác những thói quen trong đời sống hằng ngày, mỗi người cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình ngay từ những thao tác nhỏ nhất trên không gian mạng. Wifi có thể miễn phí, nhưng cái giá phải trả cho sự mất cảnh giác có thể sẽ rất đắt.