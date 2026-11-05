Cảnh báo việc phát tán hình ảnh nhạy cảm trên mạng

Trước đó, ngày 3/11, mạng xã hội xuất hiện video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong ô tô VF3. Đáng chú ý, nhiều tài khoản mạng xã hội công khai chia sẻ hình ảnh những người liên quan, gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư và danh dự cá nhân.

Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an các phường Thuận An và Thuận Hóa mời những người liên quan đến làm việc.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện hai tài khoản Facebook có tên “Minh Khang Nguyễn” và “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh nhạy cảm của những người xuất hiện trong ô tô.

Xác định nội dung đăng tải có dấu hiệu dâm ô, đồi trụy, cơ quan Công an đã khẩn trương xác minh chủ tài khoản. Kết quả xác định tài khoản “Minh Khang Nguyễn” do bà N.T.T.M.X (trú tại phường Thuận An, TP Huế) sử dụng; tài khoản “Ni SeVen” do N.Đ.L (trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) sử dụng.

Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an các phường Thuận An và Thuận Hóa mời những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bà N.T.T.M.X và ông N.Đ.L thừa nhận hành vi đăng tải nội dung bài viết trên là vi phạm pháp luật.

Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an các phường Thuận An và Thuận Hóa mời những người liên quan đến làm việc.

Theo cơ quan Công an, hành vi của hai trường hợp này có dấu hiệu vi phạm Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin đối với hành vi đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy.

Hiện, Phòng An ninh mạng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán video, hình ảnh nhạy cảm của người khác khi chưa được sự đồng ý. Việc lan truyền những nội dung này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm của cá nhân mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý.

Người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin; không tiếp tay phát tán nội dung phản cảm, chưa được kiểm chứng, đồng thời chủ động báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm trên không gian mạng.