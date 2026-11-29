Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương miền Trung xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, nước sông dâng cao, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện tình trạng một số tài khoản mạng xã hội lợi dụng diễn biến thiên tai để đăng tải hình ảnh, video không đúng thực tế nhằm thu hút lượt xem, lượt tương tác.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội về tình hình ngập nước ở Khánh Hòa sai sự thật. Ảnh chụp màn hình: VTC News

Tối 28-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát đi thông tin cảnh báo, đồng thời cho biết đang rà soát, kiểm tra các tài khoản có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật liên quan tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Không chỉ tại Khánh Hòa, tình trạng lan truyền hình ảnh cũ, thông tin sai lệch về mưa lũ còn xuất hiện ở một số địa phương lân cận. Tối 28-11, lãnh đạo UBND xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cũng đã bác bỏ thông tin trên Facebook về việc nước lũ tại địa phương dâng cao đến mái nhà.

Cụ thể, 1 tài khoản Facebook đã đăng tải trạng thái kèm hình ảnh ngôi nhà gần như bị nước lũ nhấn chìm, chú thích thời gian và địa điểm là ngày 28-11-2026 tại xã Sơn Hòa.

Tài khoản Facebook Minh Tâm đăng tải dòng trạng thái kèm hình ảnh nước lũ nhấn chìm gần như hoàn toàn ngôi nhà và ghi chú ngày 28-11-2026 tại xã Sơn Hòa. Ảnh: VTC News

Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương khẳng định khu vực có mưa, một số tuyến đường nội thôn xảy ra ngập cục bộ nhưng không có tình trạng nước lũ dâng đến mái nhà như hình ảnh lan truyền. Hình ảnh được xác định là ảnh cũ từ tháng 11-2025.

Công an xã Sơn Hòa đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, việc đăng tải, chia sẻ hình ảnh và video giả mạo về mưa lũ không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác theo dõi, chỉ đạo và tổ chức ứng phó thiên tai của chính quyền địa phương.

Trong tình huống khẩn cấp, thông tin sai lệch có thể khiến người dân đánh giá không đúng mức độ nguy hiểm, đưa ra quyết định di chuyển thiếu chính xác hoặc bỏ qua những cảnh báo thực tế từ cơ quan chức năng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; chủ động theo dõi tình hình mưa lũ qua các website, cơ quan báo chí và kênh truyền thông chính thống của cơ quan nhà nước. Người dân không đăng tải, chia sẻ những hình ảnh, video và thông tin chưa được kiểm chứng, tránh vô tình tiếp tay cho việc phát tán tin giả.

Cơ quan Công an cũng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình thiên tai, bão lũ; lợi dụng mưa bão để trục lợi hoặc kích động, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và công tác phòng, chống thiên tai.