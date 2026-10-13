Cảnh báo việc đăng lên mạng 'thư chúc mừng', 'giấy khai sinh', 'giấy kết hôn'

Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay UBND xã, phường trên địa bàn thường gửi thư chúc mừng đến các gia đình có niềm vui mới như: sinh con, kết hôn lập gia đình nhằm chia vui, động viên, khích lệ người dân trong cuộc sống.

Với mong muốn chia sẻ niềm vui cho người thân, bạn bè..., nhiều người đăng tải hình ảnh "Thư chúc mừng", "Giấy khai sinh", "Giấy đăng ký kết hôn" lên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, trong những giấy tờ này đều thể hiện các thông tin cá nhân, như: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số CCCD…

Đăng tải hình ảnh Thư chúc mừng của UBND xã trên Facebook. Ảnh: Cơ quan Công an.

Lợi dụng thông tin trong hình ảnh nói trên, các đối tượng xấu có thể thu thập thông tin cá nhân của người dân để bán, trao đổi trên nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, kẻ xấu còn lừa đảo như: giả danh cán bộ cơ quan nhà nước gọi điện, nhắn tin cho người dân thông báo vụ việc vi phạm hành chính, hình sự… nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi đăng tải các hình ảnh "Thư chúc mừng", "Giấy khai sinh", "Giấy kết hôn" lên mạng xã hội. Trường hợp đăng tải, nên xóa bỏ các nội dung thể hiện thông tin cá nhân của bản thân.

Người dân không làm theo yêu cầu của các đối tượng xấu lấy danh nghĩa cán bộ cơ quan nhà nước. Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi nghi ngờ, mọi người hãy liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để tìm hiểu, làm rõ vụ việc.