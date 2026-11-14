Cảnh báo về 'tù binh' của mạng xã hội

Theo quy định hiện hành của ngành giáo dục, học sinh được dùng điện thoại nếu phục vụ việc học và giáo viên cho phép; các em không bị cấm dùng trong giờ ra chơi, giải lao. Đây là kẽ hở khiến học sinh vẫn lạm dụng điện thoại thông minh, gây mất tập trung đối với việc học tập.

Các chuyên gia giáo dục từng cảnh báo, nếu không có quy định chặt chẽ để phòng ngừa học sinh lạm dụng điện thoại thì ở lứa tuổi này các em có thể trở thành “tù binh” của mạng xã hội và game, từ đó vô hình trung tước đi lối sống lành mạnh, hoài bão, khát vọng tươi đẹp của tuổi thanh xuân.

Ảnh minh họa: baoquocte.vn

Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), tính đến tháng 3-2026, 114 hệ thống giáo dục (tương đương 58% quốc gia và vùng lãnh thổ được thống kê) đã cấm điện thoại trong trường học, tăng mạnh so với mức 24% của năm 2023. Nước Mỹ cũng có 37 bang và thủ đô Washington (tương đương 74% số bang) đã ban hành luật hoặc ra quy định hạn chế học sinh dùng điện thoại và các thiết bị điện tử khác trong trường học.

Như vậy là đến nay, phần lớn các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến đều thông qua nhiều biện pháp để phòng ngừa học sinh không trở thành “nô lệ” của điện thoại thông minh trong quá trình học tập tại các cơ sở giáo dục.

Đưa ra chế tài cấm hoặc hạn chế sử dụng điện thoại thông minh trong trường học là xu hướng chung trên toàn cầu nhằm giảm sự phân tâm, bảo vệ sức khỏe tâm thần và nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Vì thế, việc Việt Nam xây dựng đề án về quản lý sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các trường học là rất cần thiết, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục, phát triển nhân cách học sinh toàn diện, hài hòa cả về đức, trí, thể, mỹ.