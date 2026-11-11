Phòng An ninh mạng- Công an TP Đà Nẵng thông tin cảnh báo về thủ đoạn chiếm quyền Facebook qua đường link giả mạo tài liệu học tập, nhắm đến học sinh, sinh viên.

Ngày 10-11, Phòng An ninh mạng- Công an TP Đà Nẵng, đã có thông tin cảnh báo về thủ đoạn chiếm quyền Facebook qua đường link giả mạo tài liệu học tập, nhắm đến học sinh, sinh viên.

Theo phản ánh của em A.T, mới đây, do muốn tìm tài liệu phục vụ học tập, em đã nhấn vào đường link được chia sẻ trên Facebook với nội dung: “Tổng ôn kiến thức môn Địa lý lớp 12”. Sau khi truy cập, trang web yêu cầu đăng nhập tài khoản Facebook nhưng không thể truy cập được nội dung học tập như giới thiệu. Sau đó, tài khoản Facebook của em A.T xuất hiện dấu hiệu bị người khác đăng nhập, sử dụng danh nghĩa cá nhân để nhắn tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền. Rất may, chưa có ai trở thành nạn nhân của hành vi này.

Phát hiện sự việc, em A.T lập tức đăng xuất tài khoản khỏi các thiết bị và đổi mật khẩu, cho rằng sự việc đã được xử lý. Tuy nhiên, đến ngày 8-11-2026, em T. tiếp tục nhận được tin nhắn đe dọa từ các đối tượng. Đáng lo ngại, những người này còn sử dụng hình ảnh cá nhân của em để chỉnh sửa, gây áp lực và ảnh hưởng đến tâm lý, danh dự của nạn nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông qua các đường link giả mạo tài liệu học tập, đặc biệt nhắm đến học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tìm kiếm tài liệu, đề thi, đề cương ôn tập miễn phí để dẫn dụ người dùng truy cập website giả mạo, yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản mạng xã hội. Khi có được thông tin, chúng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền, lừa đảo người thân, bạn bè hoặc tiếp tục khai thác hình ảnh, thông tin cá nhân nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng An ninh mạng- Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, các em học sinh, sinh viên không tùy tiện nhấn vào các đường link lạ, kể cả những đường link được giới thiệu là tài liệu học tập, đề thi, đề cương ôn tập miễn phí; Không nhập mật khẩu Facebook, mã OTP hoặc thông tin cá nhân vào các website không rõ nguồn gốc. Chỉ đăng nhập thông qua ứng dụng hoặc địa chỉ chính thức của nền tảng. Cần bật xác thực 2 yếu tố, thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi những thiết bị không nhận diện; Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền, cần nhanh chóng sử dụng kênh chính thức để khôi phục tài khoản, đổi mật khẩu email liên kết và kiểm tra các thiết bị đăng nhập.

Khi bị đe dọa, sử dụng hình ảnh cá nhân để chỉnh sửa, phát tán hoặc tống tiền, tuyệt đối không làm theo yêu cầu, không chuyển tiền; cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, đường link, tài khoản liên quan làm bằng chứng và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.