Cảnh báo về quy định kiểm tra bắt buộc đối với đồ gỗ nội thất lắp ráp xuất khẩu sang thị trường của Đài Bắc Trung Hoa

Phạm vi về quy định kiểm tra bắt buộc đối với đồ gỗ nội thất lắp ráp.

Dự thảo áp dụng đối với đồ gỗ nội thất dạng lắp ráp làm từ vật liệu gỗ, sử dụng trong nhà, gồm nhiều bộ phận được thiết kế để người dùng tự lắp ráp, có tổng diện tích bề mặt từ 1.800 cm² trở lên/bộ; thuộc các mã HS 9403.40 (đồ gỗ dùng cho bếp), 9403.50 (đồ gỗ dùng cho phòng ngủ) và 9403.60 (đồ gỗ khác, trừ đồ gỗ dùng cho văn phòng, bếp và phòng ngủ). Ghế ngồi không thuộc phạm vi áp dụng.

Theo đó, một số vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý trong việc lựa chọn phương thức đánh giá sự phù hợp cần được cân nhắc trên cơ sở tần suất xuất khẩu, quy mô sản xuất và chi phí tuân thủ.

Phương thức TABI có thể phù hợp với doanh nghiệp xuất khẩu không thường xuyên, nhưng phát sinh chi phí và thời gian kiểm tra đối với từng lô hàng.

Phương thức RPC đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng hoặc kiểm tra nhà máy theo mô-đun tương ứng, nhưng có thể giảm việc kiểm tra lặp lại theo từng lô hàng. Bên cạnh đó, tài liệu Dự thảo được rà soát chưa thể hiện rõ cơ chế tiếp nhận kết quả thử nghiệm hoặc chứng nhận do tổ chức ngoài lãnh thổ Đài Loan thực hiện.

Do đó, doanh nghiệp cần chủ động xác minh với BSMI về khả năng sử dụng kết quả thử nghiệm tại Việt Nam, phạm vi công nhận phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận, cũng như yêu cầu đối với hồ sơ, mẫu thử và các chi phí liên quan.

Nhằm chủ động nắm bắt yêu cầu của thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị phương án tuân thủ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Đối với các cơ quan quản lý: Nghiên cứu nội dung dự thảo; phối hợp rà soát, xác định các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý có hoạt động sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ nội thất lắp ráp sang Đài Loan để kịp thời phổ biến thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp chủ động chuẩn bị phương án đáp ứng yêu cầu.

- Đối với các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp: Nghiên cứu nội dung dự thảo, đặc biệt là yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn CNS 11677:2019 và các phương thức đánh giá sự phù hợp, để đánh giá khả năng đáp ứng, chi phí tuân thủ và lựa chọn phương thức phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và tần suất xuất khẩu.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/TPKM/26_05230_00_e.pdf. Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/606

Trường hợp có ý kiến góp ý hoặc đề xuất liên quan đến Dự thảo quy định nêu trên, đề nghị gửi về Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Thời hạn gửi ý kiến: Trước ngày 20-11-2026. Địa chỉ tiếp nhận: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Ban Hợp tác quốc tế và TBT) - Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP.Hà Nội. Email: tbtvn@mst.gov.vn.