Cảnh báo về các video giả mạo chiến sỹ công an tìm bạn đời trên mạng

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội mở rộng khả năng tiếp cận, chia sẻ thông tin, nhưng cũng tạo điều kiện để tin giả, tin sai sự thật lan truyền nhanh chóng. Đáng lo ngại, những thông tin này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức mà còn có thể gây hoang mang dư luận, tác động đến đời sống kinh tế - xã hội. Trước thực trạng đó, việc tăng cường xử lý vi phạm, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội và hoàn thiện cơ chế phòng, chống tin giả đang trở thành yêu cầu cấp thiết.