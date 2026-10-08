Cảnh báo về các video giả mạo chiến sỹ công an tìm bạn đời trên mạng
Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video ngắn có cùng mô-típ: Nhân vật mặc quân phục công an, quay trong phòng làm việc để chia sẻ hoàn cảnh cá nhân và ngỏ ý tìm bạn đời. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh tạo dựng niềm tin và thu hút hàng triệu lượt tương tác này là kịch bản giả mạo tinh vi nhằm tiếp cận, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/canh-bao-ve-cac-video-gia-mao-chien-sy-cong-an-tim-ban-doi-tren-mang-1760100.html