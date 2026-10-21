Cảnh báo từ vụ vợ gãy 5 xương sườn sau cái ôm của chồng

Người phụ nữ Trung Quốc bị gãy 5 xương sườn và nứt một xương khác sau khi được chồng ôm. Ảnh: Sina.

Một phụ nữ ở Giang Tô (Trung Quốc) bị gãy 5 xương sườn và nứt một xương khác sau khi được chồng ôm. Trong khi đó, một phụ nữ khác khoảng 35 tuổi ở Chiết Giang cũng bị gãy xương sườn chỉ vì hắt hơi.

Hai trường hợp thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời đặt ra câu hỏi về sức khỏe xương ở người trẻ. Theo các bác sĩ, loãng xương thường diễn tiến âm thầm và có thể chỉ được phát hiện khi người bệnh bị gãy xương.

Gãy xương sườn sau cái ôm của chồng, hắt hơi cũng bị gãy xương

Theo chương trình Jingshi Live, ngày 19/10, phóng viên liên hệ với anh Wang ở tỉnh Giang Tô sau khi video kể về sự việc của vợ anh lan truyền trên mạng xã hội.

Anh Wang cho biết hôm xảy ra sự việc, vợ nói cảm thấy lạnh nên anh tiến đến ôm cô. Không ngờ, trong lúc ôm, anh nghe thấy tiếng xương gãy. Người vợ lập tức cảm thấy đau đớn, phải ngồi thụp xuống sàn và không thể đứng dậy, Sina đưa tin.

Dù bị đau, cô vẫn cố chịu đựng suốt đêm. Đến sáng hôm sau, người phụ nữ mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp CT vùng ngực cho thấy cô bị gãy 5 xương sườn và nứt thêm một xương khác.

Người chồng cho biết mình chỉ ôm vợ với lực bình thường, không nghĩ hành động này lại gây chấn thương nghiêm trọng. Theo chẩn đoán của bác sĩ, loãng xương là nguyên nhân chính khiến xương của người phụ nữ dễ gãy.

Bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc, sử dụng miếng dán giảm đau và nghỉ ngơi, không cần phẫu thuật. Người vợ đã xuất viện, tiếp tục tĩnh dưỡng tại nhà và tái khám 5 ngày một lần.

Loãng xương khiến xương suy yếu, làm tăng nguy cơ gãy xương ngay cả khi chịu tác động nhẹ. Ảnh: ifeng.

Theo anh Wang, vợ anh nặng hơn 45 kg, thường xuyên giảm cân, không ăn tối và uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày. Cô làm việc tại cửa hàng của gia đình, cách nhà chỉ khoảng 2-3 phút đi ôtô. Vì vậy, người phụ nữ hầu như không tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời và thường mặc kín người khi ra ngoài.

Sau sự việc, cô bắt đầu chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, bổ sung canxi và dành thời gian tiếp xúc với ánh nắng.

Một trường hợp khác được Phoenix News đưa tin ngày 16/10. Tại một sự kiện khám bệnh miễn phí của Bệnh viện Chiết Giang, ông Tống Bách Sam, Phó giám đốc bệnh viện kiêm Trưởng khoa Chỉnh hình, chia sẻ về một phụ nữ khoảng 35 tuổi bị gãy một xương sườn khi hắt hơi.

Theo bác sĩ, người phụ nữ có thói quen uống hơn hai tách cà phê mỗi ngày. Ông nhận định trường hợp này cho thấy cần chú ý đến nguy cơ loãng xương ở người trẻ, dù không thể chỉ dựa vào một ca bệnh để kết luận tình trạng này đang gia tăng.

Loãng xương có thể diễn tiến âm thầm

Theo bác sĩ Yan Yanxiang, Phó trưởng khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Wuhan Asia Heart Hospital, người bị gãy xương sườn thường không cần phẫu thuật nếu không có tổn thương phổi, màng phổi, khó thở hoặc tràn khí màng phổi.

Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc giảm triệu chứng, cố định vùng tổn thương khi cần thiết và theo dõi quá trình hồi phục.

Với trường hợp gãy xương sau một cái ôm, bác sĩ cho rằng đây là tình huống hiếm gặp ở người trẻ và có thể liên quan đến loãng xương. Khi mật độ xương suy giảm, xương trở nên yếu và dễ gãy hơn trước những tác động thông thường.

Bác sĩ Yan cho biết thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến sức khỏe xương. Việc ít tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời có thể làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D của cơ thể.

Trong khi đó, caffeine có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu. Uống quá nhiều trà đặc và sử dụng thuốc chứa hormone steroid trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ loãng xương.

Theo Viện Quốc gia về Viêm khớp, Cơ xương và Da Mỹ (NIAMS), loãng xương thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Nhiều người chỉ phát hiện bệnh sau khi bị gãy xương do ngã nhẹ hoặc những tác động không quá mạnh. Ở người mắc bệnh, thậm chí các hoạt động như cúi người, nâng vật hoặc ho cũng có thể gây gãy xương.

Bác sĩ khuyến cáo duy trì chế độ ăn đủ canxi, vitamin D và vận động thường xuyên để bảo vệ sức khỏe xương. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Ngoài tuổi tác, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ loãng xương gồm thiếu cân, ăn kiêng quá mức, chế độ dinh dưỡng thiếu canxi và vitamin D, ít vận động, mắc một số bệnh lý hoặc sử dụng thuốc ảnh hưởng đến xương trong thời gian dài. Tuy nhiên, không thể xác định nguyên nhân gây loãng xương chỉ dựa vào thói quen uống cà phê hay ít tắm nắng mà không có kết quả thăm khám cụ thể.

Bác sĩ Yan khuyến nghị phụ nữ trên 50 tuổi và nam giới trên 60 tuổi nên kiểm tra mật độ xương định kỳ hàng năm. Những người từng bị gãy xương do loãng xương hoặc sử dụng thuốc steroid kéo dài cũng nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra.

Tùy tình trạng sức khỏe và các yếu tố nguy cơ, bác sĩ có thể chỉ định đo mật độ xương hoặc chụp cắt lớp định lượng (QCT).

Để bảo vệ xương, mọi người nên duy trì chế độ ăn cân bằng, bổ sung đủ canxi và vitamin D, vận động thường xuyên, thực hiện các bài tập kháng lực và tiếp xúc với ánh nắng ở mức phù hợp. Người có dấu hiệu đau nhức kéo dài hoặc bị gãy xương sau một tác động nhẹ bất thường nên đến cơ sở y tế để được đánh giá.