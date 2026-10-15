Cảnh báo từ cái chết của 6 'thánh ăn'

Trang Sina đưa tin hai tháng sau khi "thánh ăn" Trần Tử Di (tài khoản Ganfan Yingying) qua đời, cha mẹ của cô cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết luận khám nghiệm tử thi.

Gia đình hot girl quá cố hoài nghi nguyên nhân khiến con gái ra đi ở tuổi 24 có nhiều điều khuất tất. Giai đoạn cuối đời, cô thăm khám, nằm viện điều trị tại một số bệnh viện ở Sơn Đông, Thiên Tân.

Theo Sina, có thông tin Trần Tử Di ngưng tim do hạ kali trong máu do quá trình ăn uống kéo dài, liên tục nhồi nhét lượng lớn thực phẩm. Đáng chú ý, đây là ca đột tử thứ 6 trong vòng 5 năm qua, liên quan tới các chương trình phát sóng ăn uống tại Trung Quốc.

"Thánh ăn" Trung Quốc Trần Tử Di qua đời do ăn uống vô độ trong thời gian dài để livestream kiếm tiền.

Khảo sát cho thấy hàng triệu khán giả hằng ngày vẫn theo dõi các livestream ăn uống trên các nền tảng video ngắn. Để phục vụ nhu cầu này, hàng trăm, hàng nghìn streamer đã ăn uống vô độ, sử dụng những điểm gây chú ý như "lượng thức ăn lớn", "độ ăn độc lạ, thậm chí kinh dị" để thu hút người xem.

"Thánh ăn" nổi tiếng như Trần Tử Di tham gia livestream kéo dài 3-4 giờ. Cô liên tục ăn nhiều món như óc cừu, tủy xương bò, phi lê cá hồi mảng lớn, giò heo với khẩu phần to, nhiều gia vị, béo ngậy.

Có lần, cô từng gây sốt khi ăn khoảng 60-70 quả trứng bắc thảo trong một buổi livestream. Trần Tử Di gần như không nhai mà chỉ cắn những miếng lớn rồi nuốt ngay lập tức. Các buổi phát sóng được thực hiện hằng ngày. Sau đó, cô dùng các cách khác nhau để nôn hết lượng thức ăn khổng lồ vừa nạp vào.

Hành vi này lâu dài ảnh hưởng xấu tới dạ dày, răng và họng của Trần Tử Di. Trần Tử Di cho biết nhiều lần phải nhập viện vì hạ kali máu, có thời điểm nồng độ kali trong máu xuống 2,3 mmol/L, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng thông thường. Cô thừa nhận những vấn đề này liên quan đến công việc ăn uống trên mạng.

Khán giả chỉ nhìn thấy vài chục phút video. Nhưng đối với người thực hiện, đó là cả quy trình gồm chuẩn bị thức ăn, quay hoặc livestream trong thời gian dài, ăn lượng lớn thực phẩm, thức khuya, nghỉ ngơi không đầy đủ và tìm cách duy trì hình ảnh trước công chúng.

Các bác sĩ chỉ ra rằng việc ăn uống vô độ và kéo dài làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh như tăng lipid máu, viêm tụy, đột tử do tim và nhồi máu não.

Câu chuyện của Trần Tử Di nói riêng và hiện tượng đang phổ biến trên các nền tảng video ngắn nói chung, đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về chứng cuồng ăn của các "thánh ăn", những người đang bán tính mạng vì tiền.

Trần Tử Di có ước mơ trở thành vũ công, nhưng mắc chứng rối loạn ăn uống. Cô qua đời khi mới 24 tuổi, để lại lời cảnh báo cho những "thánh ăn" khác.

Các luật sư cũng cho biết ngay cả khi các chương trình livestream ăn uống (tên khác mukbang) được dán nhãn "màn trình diễn ảo", vẫn tạo ra tấm gương xấu về việc ăn uống vô độ và bị các cơ quan quản lý xử phạt theo pháp luật.

Từ năm 2020, các chiến dịch đặc biệt đã xử lý hơn 13.600 tài khoản tham gia vào hoạt động mukbang (phát sóng ăn uống) bất hợp pháp. Tuy nhiên, những hành vi mukbang méo mó này không biến mất. Chúng lại xuất hiện trở lại dưới những hình thức mới.

Một số đã chuyển từ "người ăn nhiều" thành "người đánh giá nhà hàng", trong khi những người khác chuyển từ "phát trực tiếp uống rượu say" sang "video ngắn say xỉn".

Các chuyên gia tin rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở sự kết hợp của thuật toán, nền tảng, MCN, người phát trực tiếp và khán giả. Muốn xóa bỏ trào lưu ăn uống độc hại này, chỉ còn cách khiến cho hoạt động mukbang cực đoan không thể thu lợi.

Các cơ quan chức năng cũng cần đưa ra khung xử phạt nặng những người ăn uống quá mức. Khán giả, xã hội cần tẩy chay loại hình giải trí nguy hiểm, đánh đổi bằng tính mạng sức khỏe của người thực hiện như thế này.