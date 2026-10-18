Cảnh báo từ bác sĩ về biến chứng do cận thị bệnh lý

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện khoảng 15–40% dân số Việt Nam, tương đương 14–36 triệu người, mắc các tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị.

Trong đó, cận thị bệnh lý (còn gọi là cận thị thoái hóa hoặc cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.

ThS, Bác sĩ Phan Thanh Nga (Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Hà Nội/số 53 Trần Nhân Tông, Thành phố Hà Nội) cho biết, khi độ cận cao thì trục nhãn cầu sẽ bị kéo dài ra, vì vậy có một số biến chứng hay đi kèm như bong võng mạc... đó là những biến chứng rất nặng, có thể ảnh hưởng đến thị lực mà không có khả năng phục hồi.

Bác sĩ đang tiến hành thăm khám mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Hà Nội (tại 53 Trần Nhân Tông, TP Hà Nội). Ảnh: Hạnh Vân

Thống kê của Bộ Y tế cũng cho thấy, tỷ lệ mắc các tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị tại khu vực thành thị là 30 - 40%, cao gần gấp đôi so với nông thôn (15–20%). Đặc biệt, hơn 50% trẻ em tại Hà Nội và TP HCM bị tật khúc xạ; trong khi tỷ lệ cận thị ở sinh viên một số trường đại học lớn đã vượt 70%. Trẻ hóa cận thị đang ở mức báo động.

Với những trường hợp cận thị nặng, theo các bác sĩ, cần phẫu thuật sớm để thị lực có thể phục hồi.

"Với những trường hợp cận thị nặng, chúng ta cần phải kiểm tra để khi phát hiện ra có những yếu tố nguy cơ như võng mạc bị thoái hóa, có nguy cơ bị bong rách thì có thể cần phải laser xử lý trước. Hoặc nếu có những trường hợp bong mà phát hiện sớm, cần phải phẫu thuật sớm đúng thời điểm để chức năng sinh lý dẫn truyền của võng mạc vẫn còn thì thị lực có thể phục hồi. Còn có những trường hợp mà các bạn phát hiện ra quá muộn, khi võng mạc đã bong hoàn toàn, để thời gian lâu, thì dù ca mổ có thành công cũng có thể thị lực không phục hồi", bác sĩ Phan Thanh Nga chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Phan Thanh Nga (Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Hà Nội/số 53 Trần Nhân Tông, Thành phố Hà Nội), với những trường hợp cận thị cao, cận thị bệnh lý thì bệnh nhân nên chủ động đi thăm khám bởi có nhiều triệu chứng nặng mà bệnh nhân không thể tự nhận biết; đơn cử như vết rách, thoái hóa của vùng rìa võng mạc thì cần phải khám chuyên sâu về đáy mắt. Nếu bệnh nhân có các dấu hiệu nhìn mờ, có một góc bị che, nhìn bị méo hình, biến dạng hình, đường thẳng thành đường cong, đi xuống bước thấy lồi lõm… thì đó là những triệu chứng nặng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt.

Với bệnh nhân lớn tuổi bị cận thị bệnh lý độ cao nặng, bác sĩ Nga khuyến cáo nên đi thăm khám sau 6 tháng đến 1 năm; với bệnh nhân dưới 18 tuổi, đang có nguy cơ tăng độ cận cao thì có thể 3 đến 6 tháng khám lại một lần.