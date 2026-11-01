Cảnh báo triều cường cao tại ven biển Bắc Bộ trong hai ngày 1-2/11

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Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 1/11 đến ngày 2/11, xuất hiện triều cường ở khu vực ven biển Bắc Bộ.

Theo đó, từ chiều tối 1/11 đến ngày 2/11, mức nước triều cao nhất tại trạm Hòn Dấu (Hải Phòng) đạt 3,85-3,9m, thời gian xuất hiện triều cường từ 7h-10h.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước tại ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao và có xu hướng giảm. Dự báo mực nước cao nhất tại Hòn Dấu có thể đạt 3,8-3,85m.

Chuyên gia về thủy văn lưu ý, các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 7-10 giờ hàng ngày.

Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông ở khu vực. Thời điểm chiều, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian triều cường cao. Ngoài ra, triều cường cao còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình...

Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu đang ở mức cao, có xu hướng biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tại trạm Hòn Dấu đạt 3,93m lúc 8h40 phút ngày 1/11./.