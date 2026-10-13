Cảnh báo tránh sập bẫy 'việc nhẹ lương cao'

Đáng chú ý, các đối tượng xấu có thể lợi dụng hình thức này để dụ dỗ người dùng tải xuống, cài đặt những ứng dụng không rõ nguồn gốc, chứa mã độc nhằm xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Nguy hiểm hơn, khi người dùng cài đặt ứng dụng độc hại và cấp các quyền truy cập nhạy cảm, mã độc có thể âm thầm thu thập thông tin cá nhân, đánh cắp tài khoản mạng xã hội, thông tin đăng nhập ngân hàng, đọc tin nhắn, theo dõi hoạt động trên thiết bị hoặc hỗ trợ đối tượng thực hiện các giao dịch trái phép.

Một số loại mã độc còn có khả năng lợi dụng quyền trợ năng để thao tác trên điện thoại, khiến nạn nhân đứng trước nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, xâm phạm quyền riêng tư và mất an toàn dữ liệu cá nhân.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác, không truy cập các đường dẫn lạ, không tải ứng dụng từ nguồn không đáng tin cậy, không tùy tiện cấp quyền truy cập tin nhắn, thông báo hoặc quyền trợ năng cho các ứng dụng kiếm tiền trực tuyến.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ. Cần ghi nhớ rằng, chỉ một lần cài đặt ứng dụng độc hại cũng có thể trở thành điểm khởi đầu của quá trình đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.