Cảnh báo tour '0 đồng' biến tướng, Hà Nội tăng kiểm soát thị trường

Ngày 6/11, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11/2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện các sở, ngành thành phố đã thông tin về công tác quản lý hoạt động du lịch, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịp cuối năm.

Du khách quốc tế trải nghiệm tour tham quan Hà Nội bằng xe buýt hai tầng. Ảnh minh họa: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cơ quan này đã ban hành văn bản cảnh báo về các chương trình du lịch miễn phí, tour “0 đồng” có nguy cơ bị lợi dụng để bán hàng trục lợi. Sở đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Các địa phương được đề nghị kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm. Việc kiểm tra, giám sát được đặt ra nhằm hạn chế nguy cơ các chương trình du lịch miễn phí bị sử dụng để phục vụ mục đích bán hàng không đúng quy định.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, Sở yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm điều kiện kinh doanh và công khai, minh bạch thông tin về chương trình, giá dịch vụ. Đặc biệt, các đơn vị không được tổ chức hoặc liên kết thực hiện những chương trình du lịch miễn phí, tour “0 đồng” nhằm trục lợi thông qua hoạt động bán hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc cảnh báo được đưa ra trong thời điểm Hà Nội đẩy mạnh các chương trình kích cầu du lịch cuối năm, với nhiều hoạt động tham quan di sản, trải nghiệm văn hóa, du lịch đêm và ẩm thực. Trong 10 tháng năm 2026, Thủ đô ước đón 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.240 tỷ đồng, tăng 13%.

Cùng với phát triển sản phẩm du lịch, thành phố chú trọng chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo vệ quyền lợi của du khách. Các địa phương được đề nghị phối hợp giám sát, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm.

Trong lĩnh vực thương mại, Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng bước vào cao điểm cuối năm và chuẩn bị Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết thành phố đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa, kiểm soát giá cả, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, trong 10 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện 4.791 vụ kiểm tra, xử lý 4.201 vụ vi phạm, chuyển 81 vụ sang cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 15 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Để tăng cường kiểm soát thị trường dịp cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ389/TP ngày 13/10/2026 về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, hai đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chủ trì ,triển khai nhiệm vụ từ ngày 2/11 đến hết ngày 16/12/2026.

Các đoàn tập trung kiểm tra, xử lý hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các vi phạm về an toàn thực phẩm. Những mặt hàng được chú trọng gồm thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, hoa quả, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, hàng điện tử, xăng dầu và các sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp lễ, Tết.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, thực phẩm đông lạnh, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao để gian lận thương mại, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính sẽ được tập trung kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tổ chức các điểm bán hàng phục vụ người dân dịp cuối năm. Thành phố đồng thời tăng cường giám sát hoạt động khuyến mại, kiểm soát chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Việc cảnh báo tour du lịch “0 đồng” nhằm trục lợi và tăng cường kiểm tra hàng hóa được các cơ quan chức năng Hà Nội triển khai theo từng lĩnh vực quản lý, cùng hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ và mua bán hàng hóa dịp cuối năm.