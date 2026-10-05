Cảnh báo tội phạm giết người từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống

Tại TP Cần Thơ, những vụ án giết người, cố ý gây thương tích nghiêm trọng thời gian gần đây gióng lên hồi chuông cảnh báo về chuẩn mực đạo đức xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Hồ Bảo Khanh (trái) tại cơ quan Công an.

Đáng chú ý, nhiều vụ án xảy ra chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Thay vì giữ bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề, các đối tượng chọn giải quyết bằng bạo lực, sử dụng hung khí. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đạo đức xã hội, gây hậu quả nặng nề cho nạn nhân, gia đình và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Từ khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi năm 2024) có hiệu lực (1/1/2025), Công an TP Cần Thơ đã tiếp nhận giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng hung khí xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật.

Đối tượng Ngô Hữu Hiền cùng hung khí gây án.

Ngày 5/11/2025, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Hiền về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tháng 5/2026 do mâu thuẫn tiền bạc, Hồ Bảo Khanh (SN 2005) đã sát hại bạn gái đang mang thai. Huỳnh Văn Nhì thì dùng dao sát hại vợ do mâu thuẫn gia đình vào chiều ngày 28/8...

Gần đây nhất, ngày 12/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Tám (ngụ phường Thới An Đông) về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, chiều 28/8, khi bà T.T.T. (SN 1962, ngụ cùng địa phương) vừa về đến cổng nhà, bất ngờ bị Tám dùng một đoạn cây tre có gắn dây điện sinh hoạt 220V tấn công. Khi bà T. ngã xuống đường, Tám tiếp tục sử dụng điện tấn công nạn nhân.

Đối tượng Huỳnh Văn Nhì được giám sát tại bệnh viện do bị thương sau khi dùng dao đâm chết vợ.

Phát hiện sự việc, ông B.V.T. ở gần đó đến can ngăn cũng bị Tám dùng điện tấn công nhưng ông B.V.T kịp thời chống trả. Chưa dừng lại, Tám tiếp tục cầm dao vào nhà bà T.T.T., có ý định tấn công ông N.L.Đ. (chồng bà T.). Tuy nhiên, trước sự chống trả quyết liệt của ông Đ., Tám không thực hiện được hành vi, phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Cần Thơ tập trung truy bắt Tám để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, Tám khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một số hộ dân lân cận, nên chuẩn bị công cụ có gắn điện sinh hoạt để tấn công các nạn nhân.

Do mâu thuẫn, đối tượng Tám dùng điện 220V tấn công bà T. hàng xóm.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của loại tội phạm nguy hiểm này, Công an TP Cần Thơ tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội.

Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị, Công an cấp xã thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm nhân thân; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên 20 cuộc với 11.000 lượt người tham dự về các chủ đề phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, tội phạm về trật tự xã hội… Qua đó, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Công an các đơn vị, địa tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; không nên lạm dụng rượu, bia để góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục cần quan tâm, động viên và giáo dục và quản lý con em, học sinh; kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường trong quan hệ gia đình, bạn bè, việc sử dụng rượu, bia, chất kích thích, tham gia các tệ nạn xã hội hoặc có biểu hiện mang theo hung khí.