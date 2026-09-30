Cảnh báo tờ rơi giả mạo kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

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ảnh báo tờ rơi chứa thông tin sai về cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ngày 30/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo liên quan một tờ rơi về kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, qua kiểm tra, tờ rơi này không phải ấn phẩm tuyên truyền chính thức của thành phố, đồng thời có nhiều nội dung không đúng với các tư liệu lịch sử đã được kiểm chứng.

Tờ rơi mang tiêu đề “Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026)”, trong đó có nội dung kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Ia Ko học tập, làm theo tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Tờ rơi kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng được cảnh báo không phải ấn phẩm tuyên truyền chính thức.

Cơ quan chức năng xác định, một trong những điểm sai đáng chú ý là việc tờ rơi gán câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Cụ thể, câu nói về “ham muốn tột bậc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu năm 1946 lại được đưa vào tờ rơi như một lời của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Tờ rơi ghi sai địa danh gắn với cụ Huỳnh Thúc Kháng

Không chỉ sai về nội dung trích dẫn, tờ rơi còn đưa thông tin tổ chức kỷ niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Trong khi đó, theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, quê hương, cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng gắn liền với Quảng Nam - Đà Nẵng.

Một số câu trích dẫn và thông tin liên quan đến tiểu sử cụ Huỳnh Thúc Kháng được thể hiện trong tờ rơi cũng không phù hợp với các tư liệu lịch sử đã được kiểm chứng.

Việc một ấn phẩm có nội dung sai lệch được chia sẻ trên mạng xã hội có nguy cơ khiến người đọc tiếp nhận thông tin không chính xác về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Đáng chú ý, sự việc diễn ra trong thời điểm Đà Nẵng đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, do đó việc nhận diện và sử dụng đúng nguồn thông tin càng được lưu ý.

Khuyến cáo không tiếp tục chia sẻ tờ rơi

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đề nghị người dân không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tục lan truyền hình ảnh, nội dung của tờ rơi nói trên trên mạng xã hội.

Khi phát hiện các bài đăng liên quan, người dân được đề nghị thông tin cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Các thông tin về cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng như hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ cần được theo dõi, cập nhật từ các nguồn thông tin chính thống, tránh tiếp nhận và lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng.