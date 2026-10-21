Cảnh báo tình trạng tự ý sử dụng Tamiflu khi cúm A gia tăng

"Cứ cúm là uống Tamiflu cho nhanh khỏi!"

Khi các ca mắc cúm A gia tăng, bên cạnh việc tìm hiểu cách chăm sóc và điều trị bệnh, thuốc Tamiflu trở thành một trong những loại thuốc được nhiều người quan tâm. Với suy nghĩ "uống Tamiflu cho nhanh khỏi", một số người có xu hướng tìm mua thuốc ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính, thậm chí tự sử dụng theo kinh nghiệm của bản thân hoặc người quen.

"Ví dụ nhà chị, toàn tự mua về uống, có đi khám đâu nên không có đơn. Ra hiệu thuốc hỏi Tamiflu, 70.000 đồng/viên. Nhà chị ai cúm chị cũng nhắc 'nhớ uống Tamiflu cho nhanh khỏi'", chị H.L chia sẻ khi nói về cách gia đình điều trị mỗi khi có người mắc cúm.

Không chỉ chị L. mà với suy nghĩ của nhiều người, việc mua thuốc khi có triệu chứng cúm đã trở thành lựa chọn quen thuộc. Thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, các thành viên trong gia đình thường tự mua thuốc về sử dụng với mong muốn bệnh nhanh thuyên giảm, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Ghi nhận sáng ngày 21/10 tại một số hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội cho thấy, người dân có thể hỏi mua Tamiflu và được người bán hướng dẫn cách sử dụng khá thuận tiện. Việc mua thuốc diễn ra nhanh chóng, trong khi người mua không phải lúc nào cũng có đơn thuốc của bác sĩ.

Tamiflu là thuốc chứa hoạt chất oseltamivir, được sử dụng trong điều trị cúm theo chỉ định chuyên môn. Việc người dân tự mua thuốc mà không được đánh giá tình trạng bệnh có thể dẫn đến sử dụng không phù hợp.

Trong bối cảnh số ca mắc cúm A gia tăng, tâm lý muốn nhanh khỏi bệnh càng khiến một số người tìm đến Tamiflu ngay khi có triệu chứng hoặc nhận kết quả xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào mắc cúm A cũng cần dùng thuốc kháng virus.

Ngay cả khi đã xác định mắc cúm A, việc có cần sử dụng Tamiflu hay không vẫn phải căn cứ vào mức độ bệnh, thời điểm khởi phát triệu chứng và các yếu tố nguy cơ của từng người.

Không phải cứ mắc cúm A là cần uống Tamiflu

Không tự ý sử dụng thuốc Tamiflu khi chưa được bác sĩ chỉ định (Ảnh: Thùy Trang)

BS Trần Thị Hải Ninh – Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cảnh báo không phải bệnh nhân nào bị cúm cũng cần dùng loại thuốc đặc trị kháng virus.

Thuốc Tamiflu phải dùng đúng chỉ định, chỉ dùng Tamiflu trong những trường hợp cúm A và cúm A trên những cơ địa đặc biệt như bệnh nhân có nguy cơ tiến triển bệnh nặng (mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc những bệnh nhân suy giảm miễn dịch…).

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh 80-90% các trường hợp mắc cúm là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi. Những trường hợp sốt cao kéo dài, liên tục, tổn thương phổi thì mới cần nhập viện điều trị.

Liên quan đến bệnh cúm, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế thông tin, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông. Bệnh lây truyền chủ yếu từ người sang người qua các hạt dịch tiết đường hô hấp chứa vi rút được phát tán khi người mắc bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện.

Nguy cơ lây nhiễm tăng khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh, tại những nơi tập trung đông người, như trường học, cơ sở y tế, phương tiện giao thông công cộng hoặc trong không gian kín, thông khí kém. Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 8 biện pháp phòng bệnh như: Đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém; Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; bỏ khăn giấy đã sử dụng đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó;

Giữ vệ sinh cá nhân; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng; Hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp;

Duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và thường xuyên giữ ấm cơ thể để nâng cao sức đề kháng.

Cục Phòng bệnh lưu ý người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe và cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Không tự ý sử dụng thuốc kháng vi rút, thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Đồng thời thường xuyên vệ sinh, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; bảo đảm thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lớp học và tăng cường thông khí tại không gian kín.

Cục Phòng bệnh cũng nhấn mạnh thêm, người thuộc nhóm có nguy cơ cao diễn biến nặng khi mắc cúm (người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ) cần hạn chế đến nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm và khi có triệu chứng bệnh cần chủ động liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.