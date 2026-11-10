Cảnh báo tình trạng tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên

Hiện trường nhóm thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CAQNG

Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 25-10-2026, Công an xã Kon Đào tiếp nhận tin báo về việc một bé gái chưa thành niên bị đối tượng cùng địa bàn khống chế, thực hiện hành vi xâm hại tình dục khi đang trên đường trở về nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng có liên quan, đồng thời tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh ban đầu theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình xác minh vụ việc, qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện đối tượng A.T. có kết quả dương tính với chất ma túy. Tập trung đấu tranh làm rõ nguồn gốc ma túy, lực lượng chức năng xác định: Tối 24-10-2026, A.T. cùng 5 thanh thiếu niên khác trên địa bàn, gồm: A.V.H., A.N., A.M., A.P.X.P. và A.V. đã góp tiền mua ma túy về sử dụng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi nhận số ma túy đã mua, nhóm thanh thiếu niên tập trung tại một nhà dân ở thôn Đăk Trăm, chuẩn bị dụng cụ và cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong nhóm có nhiều trường hợp đang ở độ tuổi chưa thành niên. Mở rộng điều tra, Công an xã tiếp tục làm rõ một số đối tượng khác gồm A.T., H.H.L. và A.T. (người khác) có liên quan đến việc cung cấp và sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm khác trên địa bàn.

Đối với vụ việc xâm hại tình dục người chưa thành niên, Công an xã Kon Đào đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi, tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đối với vụ việc liên quan đến ma túy, lực lượng Công an tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Từ các vụ việc trên cho thấy, ma túy đang tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập sâu vào một bộ phận thanh thiếu niên tại địa bàn cơ sở. Ở lứa tuổi này, do tâm lý tò mò, thiếu kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ, các em rất dễ bị lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Việc sử dụng ma túy không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, nhận thức và tương lai của giới trẻ mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Để giữ vững ANTT từ cơ sở, Công an xã Kon Đào khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý, nắm bắt tâm tư và các mối quan hệ của con em để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lệch chuẩn. Các em học sinh, thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tò mò thử nghiệm hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy. Đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tố giác tội phạm, chung tay bảo vệ trẻ em và xây dựng địa bàn an toàn, bình yên.