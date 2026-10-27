Cảnh báo tình trạng mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam sang Campuchia lừa đảo

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn dụ dỗ thuê, mượn, mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng.

Đơn cử như trường hợp của đối tượng Lê Minh Phúc (1991, trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) sang Campuchia tham gia nhóm lừa đảo qua Telegram, sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận, chuyển tiền chiếm đoạt của các bị hại. Chỉ trong một tuần, đối tượng Phúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 633 triệu đồng của 6 bị hại.

Theo đó, Lê Minh Phúc là đối tượng có nhiều tiền án nhưng không có việc làm nên Phúc lên mạng xã hội Telegram và tham gia vào nhiều hội nhóm. Đến tháng 7-2025, một đối tượng (chưa xác định được) dùng tài khoản Telegram “Lucky” đưa Phúc vào nhóm Telegram “Tuyển nhân sự” do “Lucky” là trưởng nhóm.

Sau đó “Lucky” rủ Phúc sang Campuchia làm việc tại nhóm chuyên lừa đảo với mức lương từ 1.200-1.500 USD với công việc chính là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt được của các bị hại rồi thực hiện quét xác thực sinh trắc học để chuyển tiền đi các tài khoản khác.

Đến ngày 26-7-2025, Phúc xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài đến khu Kim Sa (tỉnh Krong Bavet, Campuchia) gặp “Lucky” và một người có tên là “Tiểu Bối” (chưa xác định được). Tại đây, “Tiểu Bối” yêu cầu Phúc về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng rồi quay lại Campuchia. Ngày 3-8-2025, Phúc về TP Hồ Chí Minh mở tài khoản ngân hàng mang tên mình rồi quay lại khu Kim Sa theo yêu cầu của “Lucky” và “Tiểu Bối” để làm việc.

Theo sự chỉ đạo của các đối tượng, hằng ngày, Phúc sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền chiếm đoạt được của các bị hại rồi xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng điện tử để thực hiện nhiều giao dịch chuyển số tiền này sang các tài khoản ngân hàng khác. Quá trình làm việc tại nhóm lừa đảo trên, Phúc nhận thức được các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận và chuyển tiền do lừa đảo chiếm đoạt nhưng vẫn đồng ý giúp sức cho các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 26-9 đến 2-10-2025, Lê Minh Phúc đã giúp sức cho các đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 630 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền này vào tài khoản, cùng với dòng tiền của nhiều người bị hại khác (hiện chưa xác định được), Phúc thực hiện chuyển 23 lần đến tài khoản của các đối tượng khác. Tuy nhiên, do các đối tượng của nhóm lừa đảo không thanh toán tiền lương theo thỏa thuận, ngày 30-10-2025 Phúc bỏ về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, sau đó đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Để tránh những hệ lụy pháp lý có thể liên quan, Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc đứng tên hộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thẻ SIM điện thoại chính chủ dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả với người quen hoặc khi được hứa hẹn trả tiền. Chủ động rà soát các tài khoản đang sử dụng. Nếu đang cho người khác mượn hoặc đã bán tài khoản, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hướng dẫn khóa tài khoản, mở tài khoản mới khi cần thiết; đồng thời trình báo sự việc với cơ quan Công an gần nhất để hạn chế những rủi ro pháp lý phát sinh. Nâng cao cảnh giác với những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” hoặc trả tiền công từ vài trăm nghìn đồng mỗi ngày để cho thuê tài khoản ngân hàng. T.H