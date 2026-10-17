Cảnh báo tình trạng lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển ma túy, chất cấm
Sáng 17-10, sau khi làm việc ở Hội trường, Quốc hội thảo luận tại tổ cho ý kiến đối với: Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Tham gia thảo luận tại Tổ 2, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Trần Lưu Quang.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/canh-bao-tinh-trang-loi-dung-mang-luoi-buu-chinh-chuyen-phat-de-van-chuyen-ma-tuy-chat-cam-post877030.html